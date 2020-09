Tutte le agevolazioni per i diciottenni nati nel 2001 con il bonus cultura 2020

È stato confermato dal ministero dell’istruzione (Miur) anche quest’anno, il bonus cultura 2020 18app. Offre agevolazioni per i ragazzi diventati maggiorenni. Per i diciottenni nati nel 2001 il bonus consente di beneficiare di un buono di 500 € da spendere per acquistare beni e servizi legati alla cultura.

Come funziona il bonus cultura 2020

Il bonus è arrivato sulla piattaforma 18app che consente di poterlo spendere a partire dal 5 marzo 2020. Si tratta di un bonus virtuale: viene caricato in piattaforma e i beneficiari possono accedere al sito tramite lo Speed una volta ottenuto (identità digitale) e troveranno un borsellino elettronico con 500 € caricati dal Miur

Scadenze

Ci si può registrare alla piattaforma entro il 31 agosto 2020

Acquisti che rientrano nel bonus cultura

I diciottenni possono utilizzare il bonus cultura per:

uno biglietto per il cinema (singolo, abbonamento o carte) biglietti per concerti (singolo, abbonamento o carta) biglietti per eventi culturali (festival, fiere culturali e circhi) libri (cartacei, audiolibri, e-book) ingresso ai musei (singolo o abbonamento) monumenti, parchi e aree archeologiche (singolo o abbinamento) ingresso spettacoli teatro e danza (Singolo o abbonamento) corsi di musica corsi di teatro corsi di lingua straniera, musica registrata (CD DVD musicali, dischi in vinile, musica online)



I requisiti richiesti

Lo possono richiedere tutti i giovani che hanno compiuto 18 anni nel 2019, senza distinzione di reddito basta avere un’identità digitale (Spid)

SPID

Per ottenerlo basta seguire la procedura di registrazione scegliendo tra le società che offrono il servizio:

Aruba

Infocert

In.Te.S.A

Lepida

Namiral

Poste Italiane

Register

Sielte

TI Trust

I fornitori scelti autorizzati dallo Stato

Poste italiane: basta registrarsi sul sito di poste italiane e poi recarsi di persona presso i loro uffici postale per terminare la procedura di identificazione. I clienti bancoposta possono effettuare la procedura anche completamente online sul sito delle poste.

Tim: basta attivare TIM id per ottenere le credenziali Spid gratuitamente.

Infocert: basta registrazione on-line sul sito e poi recarsi agli uffici infocert per ottenere le credenziali Spid; se hanno una webcam possono completare la procedura online al costo di 19,90 €

Sielte : Se si ha uno smartphone, un tablet o un computer dotato di webcam, si può effettuare tutta la procedura online gratuitamente sul sito di Sielte, altrimenti ci si registra sul sito e poi ci si reca in uno degli gli uffici Sielte in Italia.

Il MIBACT vigila sul corretto funzionamento della carta e può eventualmente disattivarla.

Care Unimamme, sapevate dell'esistenza di questo bonus?

