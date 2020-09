Bonus 5000 euro per chi si sposa e fa figli: l’incentivo inaspettato

Il tasso di fertilità delle donne giapponesi è di appena l’1,36: inferiore alla soglia minima di 2,07, considerata necessaria a garantire il ricambio generazionale.

Secondo i dati forniti dall’ultimo censimento, sono state 856.000 le nascite nel paese che rappresentano un minimo storico. Inoltre, si è stimato che gli uomini single tra i 25 ed i 34 anni sono il 29%. In più, il 17% delle donne considerano “la mancanza di fondi come principale motivo per non compiere il passo e recarsi all’altare”.

Gli studiosi hanno previsto che se non si interviene subito, nel 2040 ci sarà una diminuzione delle nascite ancora più grave. Se ad oggi i giovani con meno di 15 anni sono il 12% e gli over 65 sono il 28.7%, tra 20 anni si stima che quest’ultimi saranno il 35,3% del totale della popolazione.

Anche nel nostro Paese si è assistito negli ultimi anni ad una diminuzione delle nascite, nel 2019, rispetto all’anno precedente, c’è stato un calo del 4.5%.

