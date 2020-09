Bonus 2020: tutti quelli per le mamme

Ecco tutti i bonus 2020 che possono interessare le mamme.

Vediamo tutti i bonus 2020 che possono interessare noi mamme. Anche se non risolvono i nostri problemi possono aiutarci ad affrontarli meglio, risparmiando su diverse spese.

Tutti i bonus 2020 per le mamme

Bonus mobili 2020

Si tratta di una detrazione Irpef del 50%, fino ad un massimo di 10.000 €. Non spetta su qualsiasi mobile, ma su una lista specifica.

Bonus asilo nido 2020

Spetta a chi ha figli con meno di 3 anni di età che frequentano il nido. Il bonus è da considerare in base al proprio Isee, partendo da un minimo di 1.500 euro.

Bonus bebè 2020

Alla nascita di un figlio puoi ricevere un bonus in base all’Isee:

160 euro al mese per Isee minori di 7.000 €. 120 € mensili per Isee compresi fra 7.000 e 40.000 €. 80 euro per ISEE con valori maggiori di 40.000 €.



Bonus mamma domani 2020

Bonus per le donne in gravidanza. La richiesta va fatta al settimo mese di gravidanza. L’importo corrisponde a 800 euro una tantum.

Bonus studenti 2020

Detto bonus cultura, si tratta di 300 euro per gli studenti che compiono 18 anni durante il 2020. Questi soldi possono essere spesi soltanto in:

libri cinema teatro concerti dischi musicali corsi e altre attività che promuovono la cultura.



Bonus smart tv 2020

Tra qualche anno saranno utilizzabili solo le tv di ultima generazione: questo buono è un incentivo all’acquisto. Il bonus può arrivare alla somma di 50 euro per nucleo familiare, dipende dal reddito

Bonus donne disoccupate 2020

Prevede una riduzione del 50% dei contributi obbligatori che il datore di lavoro deve versare all’Inps se assume donne disoccupate, da un periodo di almeno 6 mesi. La lavoratrice deve risiedere in regioni o località italiane, che faticano a svilupparsi.

Bonus assunzioni 2020

Favorisce l’inserimento dei giovani nel lavoro. Infatti, prevede uno sgravio sui contributi annui da versare, pari al 50% fino a 3.000 €, in favore delle imprese che assumono con un contratto a tempo indeterminato dei giovani.

Bonus latte 2020

Bonus erogato alle madri con determinate patologie, che non possono allattare il proprio figlio in modo naturale. L’importo è di 400 euro all’anno.

Bonus verde e giardini 2020

Incentivo che prevede uno sconto del 36%, fino a 5.000 euro, per i costi sostenuti per il verde presente su balconi, terrazze e giardini.

Bonus affitto 2020 comuni e regioni

Sussidio alle famiglie in difficoltà nel pagare l’affitto di casa.

Bonus elettrodomestici 2020 senza ristrutturazione

E’ un incentivo (50% fino a 10.000 €) che spetta a chi acquista nuovi mobili. Riguarda elettrodomestici come lavatrici, forni, frigoriferi, asciugatrici e via dicendo, con una classe energetica non inferiore alla A+.

Bonus Tari 2020

Consente alle famiglie a basso reddito (non superiore a 8.265 euro) di ridurre la spesa per il sostenimento della tassa sui rifiuti. La sua erogazione avviene sotto forma di sconto applicato direttamente sul pagamento annuale della Tari.

Bonus gas e acqua 2020

Agevolazione rivolta alle famiglie con difficoltà economiche (Isee inferiore a 8.265 €), che ricevono uno sconto sul costo di queste utenze:

per il gas il risparmio è di circa il 15% sulla spesa media annua per l’acqua vi è una fornitura gratuita di 18,25 metri cubi l’anno.



Bonus trasporti pubblici 2020

Incentivo per chi acquista abbonamenti per l’autobus, i treni, la metro e tutto ciò che riguarda il del trasporto pubblico locale e non: con una detrazione del 19% su una spesa annua di 250 euro.

Bonus colf e badanti 2020

Riguarda quelle categorie lavorative, che svolgono lavori domestici, che non ricevono il bonus Renzi. Tali lavoratori possono recuperare gli 80 euro mensili facendo domanda all’Inps.

Bonus matrimonio 2020

Consiste in una somma riconosciuta nel periodo di congedo straordinario dovuto al matrimonio, varia in base all’attività svolta.

Bonus famiglia 2020

Raggruppa una serie di incentivi, legati alla natalità, alla numerosità del nucleo familiare e quello specifico per il terzo figlio.

Bonus energia elettrica 2020

Sconto sul pagamento della bolletta della luce, in favore delle famiglie a basso reddito o numerose.

Congedo parentale

Indennità che si ottiene tramite l’Inps per un congedo dal lavoro di 6 mesi per prendersi cura di un figlio.

Bonus baby sitter

Si tratta di un voucher di 600 euro (1.000 per chi lavora nella sanità), erogato alle famiglie con figli di età minore di 12 anni, costretti a restare a casa dopo i DPCM legati all’emergenza covid 19. Tale incentivo può essere richiesto sul sito dell’Inps, viene erogato sul libretto di famiglia e serve per pagare il lavoro di baby sitting.

Bonus nonni 2020

Bonus per i nonni che accudiscono i nipoti, tramite il bonus baby sitter introdotto dal governo. Per farlo è necessario che i nonni non siano conviventi con il beneficiario del voucher.

Bonus 500 euro bicicletta e monopattini

Bonus sull’acquisto di biciclette, bici elettriche e monopattini pari al 70% dell’importo speso, fino ad un massimo di 500 euro, valido anche per segway e hoverboard.

La sua erogazione è prevista entro la fine del 2020 e non prevede vincoli legati al reddito.

Bonus vacanze 2020

Valido per i cittadini che decideranno di trascorrere le vacanze nel nostro territorio nazionale, arriva ad un massimo di 500 €, in relazione al numero dei componenti in famiglia.

Bonus pc e tablet 2020

Incentivo di 500 euro, destinato alle famiglie con reddito Isee fino a 20.000 euro. Per ottenere il bonus non bisogna possedere una connessione internet o averla, ma inferiore a 30 mbps. Il beneficiario può acquistare pc, tablet, router e tutto l’occorrente per stare al passo con i tempi.

Bonus musica 2020

Contributo fino a 200 euro, per le famiglie che possiedono un Isee non superiore a 30.000 euro: riguarda le spese sostenute per le lezioni di musica dei figli (di età inferiore a 16 anni). In particolare quelli già iscritti il 23 febbraio 2020 in scuole di musica, cori e bande riconosciute. Per richiederlo bisogna dimostrare il pagamento effettuato.

Bonus animali domestici

Promuove l’adozione e la cura di un animale domestico. Per ricevere i soldi è necessario fare richiesta nei comuni che lo consentono. Bisogna garantire sempre la buona salute dell’animale, monitorata con appositi controlli.

Bonus Matrimonio in Puglia

Il voucher è destinato alle coppie che decidono di sposarsi in Puglia dal 27 agosto al 31 dicembre 2020. Chi invece ha dovuto rinunciare alle nozze nel 2020 a causa del Covid può guardare il bonus matrimonio 2021

Bonus donne in campo

Serve a incentivare oltre 200.000 imprenditrici agricole. Il bonus garantisce mutui a tasso zero, fino a 300.000 euro a:

donne con qualifica di imprenditore agricolo o coltivatore diretto. Società con più della metà dei soci e delle quote femminili. Nuove imprenditrici che intendono avviare un’attività agricola.



Tale bonus copre fino al 95% delle spese che garantiscono un miglioramento dell’azienda e una migliore sostenibilità ambientale.

