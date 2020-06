Nascite record | 15 bambini in 24 ore: “Mai accaduto” | FOTO

All’Ospedale di Cremona ci sono stati tanti parti, sono nati 15 bambini in 24 ore. Un evento eccezionale che ha portato un poco di gioia.

Finalmente una bella notizia che giunge dall’Ospedale di Cremona, uno dei più attivi per fronteggiare l’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese, ma il Mondo intero. E’ l’Opsedale dov’è stata scattata la famosa foto dell’infermiera addormentata stremata sulla tastiera del suo pc. Sulla pagina Facebook dell’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale di Cremona viene reso noto un evento “straordinario, mai accaduto finora” avvenuto nel reparto di ostetricia e ginecologia.

15 bambini in 24 ore: non c’era posto in sala parto, la gioia dei medici

Come comunicato dall’Ospedale di Cremona, in 24 ore sono nati ben 15 neonati. L’evento straordinario è successo tra le 15:00 di venerdì e le 15:00 di sabato. Un segnale di rinascita come affermato dal primario Aldo Riccardi direttore di Ostetricia e ginecologia dell’Ospedale Maggiore dopo l’emergenza che l’ospedale ha dovuto fronteggiare. Sono nati 10 bambine e 5 bambini tra cui anche due gemelli.

Un parto è avvenuto in una stanza di degenza perchè le sale parto erano occupate. Anche i medici che erano di turno, la dottoressa Annalisa Abbiati e il dottore Gaetano Scalzone, sono rimasti sorpresi delle nascite che sono avvenute una dopo l’altra: “È stata un’esplosione di gioia“.

Il personale ha lavorato senza sosta per gestire la situazione. Sia le neo-mamme e sia i bambini sono tutti in condizioni di salute ottima ed arrivano tutte da Cremona, come riferisce il responsabile di Neonatologia, il dottore Bruno Frera: “I 15 piccoli stanno tutti bene. Siamo contenti anche perché le loro mamme hanno riposto fiducia in noi. Nei mesi scorsi la Terapia intensiva era diventata subintensiva e questo aveva creato preoccupazione nella popolazione, e poi sono arrivate le settimane drammatiche del Covid. Ma l’équipe è rimasta la stessa e anche i livelli di sicurezza garantiti“.