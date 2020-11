Michelle Hunziker si prepara alle prossime festività condividendo l’esperienza con i fan su Instagram.

Unimamme, in questo periodo in cui abbiamo dovuto ridurre uscite e contatti in molti, per consolarsi, progettano come arredare la casa per le prossime festività, anche se siamo un po’ in anticipo coi tempi.

Michelle Hunziker e Aurora: le festività

Settimana scorsa, per esempio, avevamo potuto apprezzare il bellissimo albero di Natale dei Ferragni, anche loro già presi dalla frenesia delle decorazioni natalizie.

Per fortuna non ci sono solo i Ferragnez a ravvivare l’atmosfera, ma anche altri vip, come accennato, si sono già perfettamente immersi nel clima pre festivo, come Michelle Hunziker e la sua famiglia, meno uno dei componenti.

Mentre Michelle, che da sempre mantiene un atteggiamento positivo verso la vita, e le sue figlie più piccole addobbano la casa, abbellendo l’albero con palline e lucine colorate, la figlia maggiore Aurora, che ha da poco avuto la Covid -19, sembra il Grinch.

Nelle storie di mamma Michelle lei e le bambine sono allegre e felici, mentre invece Aurora, nelle storie sul suo profilo Instagram scrive: “cioè è quasi Natale? Non sono pronta”, aggirandosi per la casa con aria spiritata. Poi fa il verso alla canzone Wake me up when september ends con “Wake me up when Natale ends”.

Sullo sfondo la mamma intona “Let it snow let it snow”, anche se fuori splende il sole e ci sono 20° gradi. “Aurora strilla: “non è vero, non è vero è gennaio”. Le sorelline Sole e Celeste la pressano: “Auri dai è bello il Natale” e “Vieni con noi a fare l’albero”.

Sempre scherzando Aurora grida, disperata: “noo, non voglio!!”. Infine la figlia maggiore di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti conclude con : “il mio cervello adesso per colpa tua, come si spegne”, in sottofondo Mariah Carey canta: “All I want for Christmas is you”.

Michelle risponde con “ahahha che pirla mia figlia”.

Unimamme, vi siete divertite con questo piccolo sketch natalizio madre figlia? Anche voi avete parenti che non sopportano il Natale.

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS.

