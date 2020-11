Dopo aver contratto il Covid-19, Aurora Ramazzotti ha aggiornato i suoi followers in merito alle sue condizioni e alla sua lenta ripartenza: “Sono terrorizzata”.

E’ di qualche giorno fa la notizia che riportava della positività al Coronavirus di Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker e del cantante Eros Ramazzotti. La ragazza, giorno dopo giorno ha aggiornato i suoi fan sulle sue condizioni di salute che sembravano peggiorare.

Oggi, dopo qualche ora di silenzio, la ragazza ha pubblicato delle nuove stories sul suo profilo Instagram in cui ha parlato del nuovo lockdown, della sua lenta ripartenza e del ritorno agli allenamenti. Ecco cosa le è successo.

Aurora Ramazzotti e la ripartenza: “Sono terrorizzata”

Dalle sue recenti stories sul suo profilo Instagram, Aurora Ramazzotti appare fisicamente provata dagli effetti del Covid-19 che ha contratto qualche settimana fa.

La ragazza si mostra in tenuta da allenamento, nella palestra di casa Trussardi, dopo 17 giorni di isolamento: “Negli ultimi tre anni non è mai passato un periodo così lungo senza allenarmi. Ci vuole un attimo per demoralizzarsi perchè lo sport secondo me è un parallelismo alla vita“.

La ragazza ha raccontato di sentirsi terrorizzata a ripartire e in difficoltà per questo secondo lockdown, nonostante quello precedente sia stato vissuto con molta più positività e leggerezza d’animo.

Solo la settimaNa scorsa, infatti, le condizioni della ragazza erano peggiorate e vivere in prima persona l’infezione da Coronavirus sicuramente ha cambiato la percezione dell’isolamento.

“Mi ha presa fisicamente e psicologicamente, sento poco controllo sul mio corpo ma non mollerò e tornerò ad allenarmi“, ha concluso la giovane Aurora.

La ragazza, è in isolamento insieme a tutta la famiglia: pochi giorni fa, infatti, mamma Michelle aveva dichiarato in un’intervista al magazine, quanto sia importante per lei conservare l’unità familiare.

