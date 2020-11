Aurora Ramazzotti e il messaggio ai fan: “questo virus cambia ogni giorno”

Aurora Ramazzotti, dopo aver annunciato in diretta la sua positività comunica ai suoi fan come sta e che presto tornerà in forma.

Aurora Ramazzotti è risultata positiva al Covid, lo ha annunciato lei stessa mentre era in diretta ad “Ogni mattina”, la trasmissione di cui è inviata su Tv8.

La prima figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker vive a Milano con il fidanzato Goffredo Cerza. Durante la prima fase della pandemia è stata a casa con la madre, il fidanzato e l’amica di sempre, Sara Daniele.

Aurora Ramazzotti il messaggio ai fan preoccupati per lei

Aurora Ramazzotti ieri ha annunciato di essere risultata positiva al tampone: “Mi è arrivata la tosse che io non ho mai. Perciò ho capito che poteva essere lui, anche se ho sperato di no. Questa malattia è molto particolare. Io fortunatamente l’ho capito subito e mi sono isolata. Abbiamo avuto la prontezza di confinarci, quindi non abbiamo avuto contatti con altre persone“.

Da quel momento della ragazza non si sono avute più notizie, fino a pochi minuti fa quando ha pubblicato una stories su Instagram mettendo una sua foto e rassicurando i suoi fa: “Ciao amici, grazie dei messaggi. Non sono sparita, adesso non saprei cosa condividere. Tornerò appena mi sentirò bene”. Per poi affermare che ieri si sentiva un poco meglio, mentre oggi un poco meno: “Questo virus è una scoperta costante, cambia ogni giorno. Ieri stavo meglio, oggi un po’ meno. I miei polmoni per ora stanno bene e per questo mi sento molto fortunata. Spero di poter tornare presto! Abbiamo anche una diretta allenamento in sospeso, non l’ho dimenticato! Stay safe”.

Voi unimamme sapevate di Aurora? Noi le auguriamo di guarire al più presto e di poter tornare a divertirci ed intrattenerci con la sua “rubrica social”. Michele Hunziker non ha ancora lasciato nessuna dichiarazione sullo stato di salute della figlia, ma sarà sicuramente in contatto con la ragazza e le darà il suo appoggio anche se da lontano.