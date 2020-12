Le regole per un albero di Natale perfetto | Vi sfidiamo a fare di meglio

Ci sono delle regole per fare l’albero di Natale perfetto? Di sicuro ci sono dei suggerimenti che vi aiuteranno a renderlo ancora più bello

La tradizione vuole che l’albero di Natale e le decorazioni natalizie vengano messi l’8 Dicembre. Quest’anno, complice il lockdown che abbiamo vissuto, molta gente ha deciso di andare contro la tradizione e mettere in anticipo le decorazioni natalizie per creare in casa con un po’ di anticipo la magia del Natale. I bambini ameranno di sicuro questo momento tradizionale che racchiude in sé una magia unica. Che lo abbiate già fatto oppure no, questi trucchetti che vi diamo vi torneranno utili

L’albero di Natale perfetto? Ecco come farlo

Innanzitutto scegliete l’albero, se non ne avete già uno. Potete sceglierne uno naturale o uno finto, l’importante è che sia adatto all’ambiente in cui lo posizionerete e che sia delle giuste dimensioni. La regola vuole che la cima sia a circa mezzo metro dal soffitto, ma se avete uno spazio ridotto potete optare per un albero più modesto, che con le giuste decorazioni sarà comunque splendido.

Le luci invece dovranno essere scelte in base al vostro gusto personale. Esistono quelle “calde” e quelle “fredde“. Le prime sono sui toni del giallo, le seconde sui toni del bianco. Poi esistono quelle multicolore o monocolore, quelle sonore e quelle mute. Insomma, non avete che l’imbarazzo della scelta!

Come disporre le luci è il vero interrogativo. Una tecnica semplice e che vi darà un bell’effetto è quella di partire dal basso e dalla presa della catena luminosa, salire su un lato e scendere dall’altro e cercare in questo modo di riempire tutti i lati.

Per quanto riguarda le decorazioni, si apre un capitolo a parte. Innanzitutto se siete tradizionalisti, amerete le classiche palline, anche se oggi ne esistono davvero di tutti i tipi. Oppure potreste avere delle decorazioni di famiglia, che si tramandano nel tempo e a cui siete affezionati. O ancora ci sono quelle artigianali, in vetro, con una decorazione all’interno.

L’unico suggerimento che vi diamo è di disporle in modo uniforme sull’albero, ma che sembri una disposizione casuale. Tutti i rami devono essere pieni e ricchi per avere un bell’effetto.

Se avete in casa dei bambini piccoli, sappiate che durante questo periodo il loro gioco preferito potrebbe diventare andare alla ricerca del “tesoro” nascosto dentro l’albero. Stessa cosa se avete degli animali domestici molto curiosi.

Per evitare malumori, un consiglio è quello di scegliere delle decorazioni innocue e adatte anche a loro, magari di stoffa o di legno e lasciare da parte quelle a cui tenete di più o più fragili. Le riprenderete in tutto il loro splendore quando ci saranno tempi migliori.

Esistono poi dei recinti veri e propri da mettere intorno all’albero oppure una soluzione elegante e innovativa può essere fare l’albero “sospeso”, ovvero attaccarlo al soffitto e lasciarlo sollevato da terra.

Il puntale. Anche qui ci sono quelli più tradizionalisti come la classica stella, l’angelo o la punta, ma anche quelli moderni. L’importante è che sia collocato in cima e che rispecchi lo stile dell’albero.

Esistono poi gli alberi ultra moderni, quelli fatti di sole luci al led, quelli stilizzati con i tronchetti di legno, quelli che richiamano la forma dell’albero ma che in realtà non sono alberi. Insomma, in questo settore non si finisce mai di meravigliarsi e ogni anno in commercio troverete delle novità.

Siamo sicuri che l‘albero di Natale, insieme al presepe per chi ha la tradizione di farlo, siano i veri simboli del periodo natalizio, ciò che porta l’atmosfera giusta nelle nostre case, anche in quest’anno così particolare.

Anzi, forse ancora di più quest’anno che ci vedrà costretti a casa per le limitazioni dovute alla pandemia, fare l’albero di Natale può essere un momento da condividere tutti insieme, soprattutto con i più piccini, e cercare di ricreare in casa nostra la magia e scacciare via i cattivi pensieri.

Dopo tutti i nostri consigli, che ne dite unimamme di mostrarci i vostri alberi di Natale e farci vedere come li avete addobbati? Non vediamo l’ora di essere sommersi dalle vostre foto!

