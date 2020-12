Matrimonio a Prima Vista, Nicole e Marco: che coppia inaspettata!

By

Durante l’ultimo special di Matrimonio a Prima Vista Italia, Nicole aveva rivelato una sua nuova relazione con un uomo speciale. Intervistata da Selvaggia Lucarelli, la ragazza ha rivelato tutto su Marco, il suo nuovo compagno.

La sfortunata Nicole durante l’ultima puntata special di Matrimonio a Prima Vista Italia aveva avuto la sua rivincita: in un colloquio solitario con gli esperti a capo dell’esperimento, aveva rivelato la sua nuova storia d’amore. Una storia nata da poco di cui non aveva rivelato molti dettagli.

In un’intervista per TPI, la ragazza, intervistata da Selvaggia Lucarelli ha rivelato l’identità e molte informazioni su Marco, il suo nuovo compagno. L’uomo, infatti, non sarebbe sconosciuto alle telecamere ma, avrebbe partecipato ad un noto programma televisivo.

LEGGI ANCHE: Matrimonio a Prima Vista, la dedica di Nicole ad Andrea

Chi è dunque il nuovo fidanzato di Nicole e come si sono conosciuti i due?

Matrimonio a Prima Vista: Nicole rivela l’identità del suo nuovo compagno

In un’intervista rilasciata alla giornalista Selvaggia Lucarelli, Nicole, protagonista indiscussa della stagione di Matrimonio a Prima Vista Italia che si è appena conclusa, ha rivelato tutti i dettagli sul suo nuovo compagno: è un volto conosciuto!

“Lui mi piaceva già anche solo avendolo visto in tv lo scorso anno“, ha cominciato così la rossa Nicole, svelando dunque l’identità del suo fidanzato: si tratta di Marco Rompietti, uno degli sposi della scorsa edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia!

LEGGI ANCHE: Matrimonio a Prima Vista, ecco i motivi della rottura di Giorgia e Luca

L’uomo, infatti, è un conoscente di Giorgia, anche lei protagonista insieme a Nicole di questa edizione di Matrimonio a Prima Vista: “Non potevo contattarlo perchè per contratto noi dobbiamo mantenere l’anonimato fino alla messa in onda del programma“, ha rivelato la donna.

Dopo la separazione con Andrea ci siamo messi in contatto, abbiamo fatto numerosissime videochiamate e ci siamo scritti fino a notte fonda. I due si sono incontrati per la prima volta a Verona e hanno cenato insieme. A Verona, dunque è scattato il colpo di fulmine tra i due, un amore a “prima vista”, come lo ha definito la Lucarelli.

Entrambi sono accomunati da una terribile esperienza all’interno del programma: come Nicole, anche Marco aveva sentito dire dalla compagna di allora che il suo fisico non rispettava gli agognati canoni di bellezza. Per loro è stato difficile rivedere in onda la storia di Nicole con Andrea e le parole di disprezzo rivolte da quest ultimo nei confronti del fisico della ragazza.

“Con me Nicole mangia quello che vuole!“, ha sdrammatizzato Marco, “ogni giorno le porto qualcosa di nuovo!“.

Che coppia inaspettata quella nata con l’amore tra Marco e Nicole! A loro i migliori auguri di una finalmente ritrovata serenità!

E voi Unimamme, avete seguito Matrimonio a Prima Vista? Cosa ne pensate?