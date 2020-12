Matrimonio a Prima Vista, la dedica di Nicole ad Andrea

By

Dopo una pausa dai social, la protagonista di Matrimonio a Prima Vista Italia Nicole ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto con annessa dedica al suo ex Andrea. Ecco cosa ha scritto.

Tutti i matrimoni dell’esperimento di Matrimonio a Prima Vista Italia sono clamorosamente finiti in un divorzio, anche se due delle coppie avevano deciso di continuare insieme il loro percorso di consocenza.

In un turbinio di risentimento, anche la relazione tra Andrea e Nicole si è conclusa: Andrea, infatti, aveva deciso di cominciare una nuova relazione con Sytara, un’altra protagonista dell’esperimento. Si sono susseguite puntate difficili per Nicole che è stata anche accusata di un eccessivo e ingiustificato vittimismo.

Nella puntata speciale di Matrimonio a Prima Vista “Tutta la Verità“, Nicole non ha voluto confrontarsi con gli altri protagonisti ma, al contrario, ha chiesto un confronto privato con i soli esperti.

Tuttavia, il suo risentimento sembra essersi placato in un post che la donna ha pubblicato sul suo profilo Instagrm. Ecco cosa ha scritto!

Matrimonio a Prima Vista: la foto di Nicole dedicata ad Andrea

Nessun parere positivo in merito all’esperienza è stato espresso da Nicole di Matrimonio a Prima Vista durante lo special andato in onda ieri sera su Real Time. Un’esperienza che si è rivelata dolorosa, quindi, quella dell’esperimento per la donna.

Tuttavia, nonostante il bilancio pessimistico espresso agli esperti, Nicole ha dedicato delle parole ad Andrea.

Tornata sui social dopo una lunga assenza Nicole ha pubblicato sul suo profilo Instagram le foto del suo matrimonio con Andrea e gli ha dedicato delle tenere parole.

“Nel mio piccolo, credo di aver sempre tenuto fede alla promessa che ho fatto ad Andrea il giorno del matrimonio e, soprattutto, alla promessa che ho fatto a me stessa quando ho deciso di buttarmi in questa avventura“, ha scritto ricordando il giorno delle nozze.

“Vi rivelo qualcosa che non sapete. In tv è stata tagliata una parte importante della mia promessa ad Andrea: “Sarò il tuo raggio di sole, anche quando attorno vedrai solo i resti di una tempesta”. Questo è, probabilmente, il pezzo più importante della mia promessa di matrimonio, perché spiega il motivo dei miei mille sorrisi e della mia costante voglia di guardare avanti, oltre alle discussioni e alle brutte parole che ne sono uscite“, ha poi continuato in merito al programma.

Il tutto è stato corredato dalle foto del matrimonio in cui sia lei che Andrea si mostrano felici e sorridenti, pronti per un’avventura che però li avrebbe presto delusi.

