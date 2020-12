Eletta la persona dell’anno 2020 di Time: ha appena 15 anni

Incredibile copertina del Time che ha eletto come persona dell’anno una ragazzina.

Unimamme, anche quest’anno il Time ha voluto stupire con l’elezione della persona dell’anno per il 2020.

Ragazza cover di un prestigioso magazine americano

L’anno scorso a comparire sulla copertina della prestigiosa rivista era stata l’attivista per il clima Greta Thunberg, quest’anno invece, a “vincere” l’ambita cover è stata un’altra ragazza, altrettanto meritevole.

Vediamo chi è.

LEGGI ANCHE: SCIOPERO PER IL CLIMA, MIGLIAIA DI RAGAZZI NELLE PIAZZE D’ITALIA, I COMPLIMENTI DI GRETA | FOTO

Lei si chiama Gitanjali Rao, ha 15 anni ed è la prima persona a finire sulla cover del magazine a stelle e strisce come Kid of the Year, l’anno scorso, come accennato, era stato il turno di Greta Thunberg ad essere la prima persona in assoluto, con meno di 25 anni, a diventare persona dell’anno.

Gitanjali Rao è una cittadina americana di origini indiane che vive a Denver, in Colorado, ed è stata scelta da una giuria di giovani, guidati dal presentatore televisivo Trevor Noah, che ha vagliato 5 mila candidati tra giovani americani.

LEGGI ANCHE: BAMBINA MALATA INVENTA UN COPRI-FLEBO PER AIUTARE TANTI PICCOLI COME LEI – FOTO

Questa brillante quindicenne è una scienziata e inventrice che ha realizzato una serie di nuove tecnologie, per esempio un dispositivo, chiamato Tethys, per individuare il tasso di inquinamento nell’acqua potabile, rilevando la presenza di piombo e una App, detta Kindly, che utilizza l’intelligenza artificiale per individuare atti di cyberbullismo.

Questo piccolo genio ha già ricevuto altri riconosciment, oltre ad aver parlato per TED per tre volte.

Nel corso di un’intervista con Angelina Jolie, ambasciatrice per i diritti umani, questa ragazza ha dichiarato di essere consapevole di non essere esattamente come tutti gli altri scienziati che siamo abituati a vedere. “Di solito quello che vedo in televisione è un maschio bianco e di una certa età. Evidentemente io sono diversa”.

LEGGI ANCHE: MIGLIAIA DI BAMBINI PREMATURI SALVI GRAZIE A UN’IDEA DI ALCUNI STUDENTI (VIDEO)

Inoltre pare che il suo scopo non sia solo quello di inventare cose nuove, ecco cosa racconta: “il mio obiettivo non è solo inventare qualcosa per risolvere problemi, ma anche essere da esempio per gli altri. Se io lo posso fare, tu lo puoi fare”.

Il suo motto è: “osserva, fai brainstorming, ricerca, costruisci e comunica”. La ragazzina ha detto che la sua generazione sta affrontando moltissimi problemi, mai visti prima. Ce ne sono anche di vecchi, per esempio ora ci troviamo nel mezzo di una pandemia, ma ci sono ancora problemi di diritti umani. Inoltre ce ne sono diversi, ereditati, come quello del clima e il cyberbullismo.

La sua curiosità però non si ferma qui, per esempio le interessa molto la tecnologia wireless e i vari usi che se ne fanno, come fare video migliori, conferenze con Zoom, ecc… e dunque scoprire tutti i possibili usi. Un altro dei suoi interessi è l’intelligenza artificiale “bisogna prendere queste tecnologie e spingerle al limite”.

“Penso che più di ogni altra cosa, in questo momento, dobbiamo trovare quella cosa che ci appassiona e risolverla. Anche se è qualcosa di piccolo come per esempio trovare un modo semplice per raccogliere i rifiuti. Tutto fa la differenza. Quindi, ecco: Non sentirti obbligato a inventare qualcosa di grande, fai ciò che puoi, andrà benissimo” conclude questa saggia ragazzina.

Per quanto la riguarda ora Gitanjali Rao intende studiare Genetica ed epidemilogia presso il prestigioso Mit. Con l’iniziativa Kid of the Year il Time invece vuole mettere in risalto i giovani che hanno un’influenza positiva sulla comunità.

Unimamme, cosa ne pensate della scelta del time su questa copertina del Time? Noi vi lasciamo con chi ha combattuto l’ebola ed è diventato persona dell’anno.

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS