15 cose intime che fanno le coppie più innamorate. E voi?

Come capire se siete una coppia innamorata? Ci sono delle cose intime che fanno di solito in tutte le coppie più affiatate, ecco quali sono.

Unimamme, cosa significa essere innamorato? E’ una di quelle domande alle quali è difficile rispondere e di sicuro non c’è una risposta che va bene per tutte le coppie. Ognuno percepisce l’amore in modo diverso, ma ci sono alcuni gesti che solo le coppie più affiatate riescono a compiere anche senza rendersene conto.

I rapporti di coppia non sono sempre facili, tantissimi esperti hanno cercato di dare delle “linee guida” e dei consigli per avere una stabilità.

Le 15 cose intime che fanno le coppie innamorate e felici: anche voi?

Cos’è l’amore? Bella domanda, ad oggi in tanti hanno provato a spiegarlo, ma resta un concetto senza definizione. Forse è anche questo il bello dell’amore: il suo eterno alone di mistero. Forse in una coppia amare significa anche compiere dei gesti quotidiani che fanno stare bene l’altra persona. Non per forza gesti eclatanti accompagnati con parole forti che poi non trovano riscontro nei fatti.

Quindi che cosa fa una persona che è davvero innamorata, quali sono i gesti che compie? Ecco, di seguito, 15 gesti intimi ed inusuali che possono essere compiuti solo quando si è presi emotivamente e mentalmente dalla persona che abbiamo accanto e non solo dall’aspetto fisico.

Le coppie innamorate si:

Baciano al mattino, senza preoccuparsi dell’alito o dell’aspetto che si ha appena svegli. Mica siamo in un film o in una soap? Parlano di qualsiasi cosa, anche se non ha senso Condividono lo spazzolino da denti, se capita In caso di necessità non hanno problemi ad improvvisarsi parrucchieri/barbieri con il partner Possono stare insieme e non parlare, senza sentirsi a disagio. Le coppie più affiatate non sentono il bisogno di dover sempre trovare un argomento di conversazione, ma a volte anche solo stare insieme sul divano va bene. Se uno di loro sta male, l’altro è estremamente premuroso prendendosene cura senza far pesare la cosa Si scrivono messaggi romantici, piccanti o scherzosi… come fosse il primo giorno Fanno la doccia insieme senza avere vergogna del proprio corpo ed anche delle imperfezioni Cucinano e sperimentano ricette a quattro mani, aiutandosi a vicenda nella preparazione Si raccontano tutto: i desideri, le paure o i sogni notturni Litigano e discutono, perché senza dialettica non c’è crescita Mentre uno dei due dorme, l’altro a volte lo guarda di nascosto Condividere tutto senza pensare a “questo è mio e questo è tuo“ Guardano insieme la stessa serie televisiva anche se non è il genere preferito. Provare qualcosa di nuovo insieme: non deve essere per forza qualcosa di estremo, ma anche un nuovo piatto, un film oppure un corso di cucina, di ceramica…

Di sicuro per arrivare ad avere un rapporto di complicità bisogna lavorarci su con il tempo e tanta pazienza.

Voi unimamme vi ritrovate in questi gesti? Alcuni possono essere fatti anche senza pensarci tipo il bacio del buon giorno prima di alzarsi o prima di uscire di casa. Voi cosa ne pensate? Ne aggiungereste altri?