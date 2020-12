Medico smonta in 1 minuto i negazionisti del Covid: il video virale

Sui social circola un video di un medico che in solo un minuto smonta i negazionisti del Covid parlando di vaccini.

E’ da qualche giorno che la notizia che è stato approvato il vaccino contro il Covid-19 di Pfizer è stata diffusa. I no-vax hanno sollevato diversi dubbi, c’è chi anche a parlato di teorie di complotto.

Un medico inglese ha provato a smontarle in modo semplice e chiaro e che possa arrivare a più persone possibili. Per questo ha condiviso un video su Twitter che ha fatto il giro del mondo.

Medico smonta in 1 minuto i no-vax: il video è virale

Sui social il medico del servizio sanitario pubblico inglese, Ben Janaway, ha usato Twitter per condividere il suo punto di vista sui vaccini, cercando di rassicurare tranquillizzare le persone. Nel video che dura solo un minuto ha iniziato a spiegare cosa è un vaccino e cosa fa: “I vaccini sono fatti da una forma inerte o morta di un virus inserita nel corpo, in modo che i globuli bianchi possano sviluppare una risposta immunitaria naturale. Quindi, quando il sistema immunitario incontrerà il virus esterno, lo distruggerà senza sintomi, interrompendo la catena delle infezioni e dei morti, che sono milioni“.

Per poi smontare le varie teorie sul complotto: “Il legame tra vaccini e autismo o Alzheimer è stato completamente smentito da studi su larga scala. Non ci sono bambini morti o prove che un vaccino farà male, è tutto un mito. I rischi dei vaccini sono tutti molto bassi. Quello di uno choc anafilattico è estremamente basso, così come quello di una reazione allergica agli alimenti che possono essere utilizzati (chiedete prima di farlo) o di un danno ai tessuti“. Per contro “il virus provoca milioni di morti e il costo sociale di milioni di malati, quindi fare il vaccino è cosa buona“.

Ha poi chiarito, rispondendo alle varie domande, quali siano i rischi dei vaccini: “I rischi reali dei vaccini sono un rischio di reazione anafilattica, che è praticamente basso, e un rischio di reazione allergica ai prodotti alimentari che possono essere utilizzati (e chiederanno prima di dare). “C’è anche il rischio di danni ai tessuti locali dovuti all’inserimento di un ago, in qualcuno, e un piccolo rischio di danni generali ai tessuti, ma ancora una volta questo è davvero basso. Potete ottenere alcuni sintomi ma questi sono la reazione immune del corpo, non il virus in sé“.

Voi unimamme cosa ne pensate? Avete visto il video e come finisce?