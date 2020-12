Sul suo profilo Instagram, la celebre Michelle Hunziker ha pubblicato un video con le figlie Sole e Celeste che ha intenerito il web. Scopriamolo!

Michelle Hunziker è, di recente, molto impegnata con la conduzione di All Togheter Now, il programma musicale in onda su Canale 5 che ha da subito avuto un grande successo.

Nonostante gli impegni lavorativi, la donna è riuscita a ritagliarsi una giornata tutta da spendere tra coccole e baci con le piccole Sole e Celeste, le due figlie nate dal matrimonio di Michelle con Tommaso Trussardi.

In un video pubblicato sul suo proflo Instagram, la bella Michelle ha mostrato l’enorme affetto per le figlie e per il piccolo Odino, il nuovo arrivato a quattro zampe.

Ecco il video che ha intenerito tutto il web!

Michelle Hunziker, il video con le figlie che ha intenerito il web

“Sapete che cosa mi rende felice? Dare tanti baci, perché provocano un sacco di felicità e scatenano endorfine pazzesche. Baciate piu che potete, fa molto bene!“, comincia così il video che Michelle Hunziker ha pubblicato poche ore fa in cui sono ritratte anche le piccole Sole e Celeste.

Le due bambine sono nate rispettivamente nel 2013 e nel 2015 dal secondo matrimonio della famosa conduttrice con l’imprenditore Tommaso Trussardi.

Nella clip pubblicata da Michelle, la donna si ritrae felice mentre bacia e coccola le due figlie piccole Sole e Celeste ma non solo: ad essere ritratti sono stati anche i tre fedeli animali da compagnia che scorazzano in casa Trussardi, i due barbonicini Leone e Lilly nonchè Odino, la new entry della famiglia. Anche le due piccole stanno al gioco della mamma in questo giorno fuori dal lavoro e interamente dedicato a loro.

Solo qualche settimana fa la donna aveva raccontato del suo secondo lockdown con la famiglia riunita e del Coronavirus che aveva, purtroppo, colpito anche Aurora, la prima figlia di Michelle avuta dall’ex marito Eros Ramazzotti e che solo di recente ha cominciato a riprendersi.

Che dire, un ritratto familiare invidiabile quello di Michelle!

E voi Unimamme avete visto il video? Che ne pensate?