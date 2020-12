L’intimo maschile che protegge i papà dai “calci” dei bambini

Un’azienda ha creato un abbigliamento per tutelare le parti intime dei papà.

Unimamme, fare il papà può non essere così semplice come sembra, soprattutto se la propria progenie è piuttosto vivace.

Così, un’azienda ha pensato bene di creare un abbigliamento ad hoc per i padri che hanno focosi bambini.

Mutande per papà di neonati: un’incredibile novità

L’azienda di prodotti per l’infanzia FridaBaby ha da poco messo sul mercato un paio di mutande da uomo create apposta per proteggere le parti intime dei papà, in modo che i calci dei piccoli non causino più dolori lancinanti.

Nel comunicato stampa della società si legge: “Fridaballs è progettata per proteggere contemporaneamente le parti basse e il lignaggio di papà“, con “custodia protettiva rinforzata per ammorbidire il colpo e proteggere i gioiellini di papà“.

Se vi siete incuriosite sappiate che potete travarle facilmente su Amazon.

Unimamme e voi cosa ne pensate di questa novità? Può essere un’idea per un regalo di Natale per i vostri consorti?