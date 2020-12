Ricetta per lo svezzamento: crema di semolino con mela

Lo svezzamento dei neonati non è sempre facile, ecco una ricetta per aiutarvi nella preparazione delle prime pappe.

Di solito, ai bambini dopo i sei mesi di vita si passa da un’alimentazione esclusiva con il latte all’introduzione di alimenti solidi. Piano piano si introducono nuovi alimenti sempre sentendo il parere del medico.

Le prime pappe possono essere salate o dolci. In questo ultimo caso si preparano con una farina che sia di mais, tapioca o il semolino e la frutta (fresca o in omogenizzato).

Ricetta per lo svezzamento veloce e semplice: la pappa per i piccoli di casa

Dopo la pappa dolce di farina di riso e pera vi proponiamo la ricetta di un’altra preparazione dolce che va a sostituire la merenda dei piccoli. In questo caso usiamo il semolino e la mela.

Tempo di preparazione: 5′

Tempo di cottura: 15′

INGREDIENTI per 1 bambino

200 g di latte

1 mela

4 cucchiai di semolino

Preparazione

Per preparare questa pappa dolce si inizia dalla mela. Dopo averla lavata per bene, sbucciata e tolto il torso centrale la si taglia in cubetti e la si mette a bollire in 200 ml di acqua fino a quando non sarà morbida. A questo punto si scola e si frulla con un mixer ad immersione o con un omogenizzatore.

Quando la purea di mela è pronta si passa alla preparazione del latte, (sapete come prepararlo in sicurezza?) a meno che non si usi un latte già pronto all’uso e poi lo si riscalda. In un piatto si mette il semolino alternandolo al latte e sempre mescolando per non ottenere dei grumi.

Alla fine si unisce anche la purea si mele e si mescola fino ad ottenere un composto omogeneo. Attenzione, non aggiungere zucchero, per questo scegliere una mela bella saporita. in alternativa, se non si ha a disposizione la frutta fresca o non si ha tempo si può usare un omogenizzato di mela. Se il piccolo al quale è destinata la pappa ha un fratellino/sorellina maggiore si può proporre anche a lui/lei la merenda, ma aggiungendo anche un pizzico di cannella.

Voi unimamme cosa preparate per i vostri piccoli di casa?