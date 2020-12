By

Una delle protagonista del reality per coppie “Temptation Island”, ha pubblicato un isolito post sul suo profilo Instagram: un terribile lutto ha sconvolto l’ex protagonista.

Una delle ex protagoniste di Temptation Island ha annunciato attraverso i suoi profili social una terribile perdita: si tratta di Katia Fanelli, protagonista insieme all’ormai ex fidanzato Vittorio Collina dell’edizione del 2019.

I due ragazzi, avevano concluso il loro percorso all’interno del programma decidendo di separarsi: Vittorio, in particolare, aveva deciso di continuare la sua conoscenza con la tentatrice Vanessa Cinelli.

Ad oggi Katia può definirsi un personaggio abbastanza famoso sui social network e, in particolare, su Instagram dove conta circa 251 mila followers.

Temptation Island, lutto per un ex protagonista

La partecipazione al programma Temptation Island ha reso Katia Fanelli un personaggio molto seguito: la donna, infatti, molto attiva sul suo profilo Instagram, aggiorna continuamente i suoi followers in merito agli eventi che si susseguono nella sua vita.

I followers di Katia sono al corrente del suo smisurato amore per gli animali e in particolare per il suo gatto Tigro: più di una volta, infatti, l’influencer ha dichiarato di di volersene circondare per tutta la sua vita ritenendoli migliori di alcune persone.

Recentemente, la Fanelli ha condiviso con i suoi fan un momento molto triste della sua vita, un terribile lutto l’ha colpita: il suo gatto Tigro è morto. “Ci ho sperato fino all’ultimo. Speravo che non fosse reale ma che stesse solamente dormendo, fino a quando poi non ho avuto il coraggio di toccarlo senza più sentire il suo cuoricino battere. Un dolore indescrivibile.“, ha scritto Katia in una delle sue stories.

La donna era molto legata al suo amico peloso che ha vissuto al suo fianco per ben 17 anni accompagnandola durante gli anni della sua crescita: “Tigro, il dolore è tanto ed ora che te ne sei andato se và un pezzo della mia vita. Sono certa che te ne sei andato fiero di tutto l’amore e di tutte le attenzioni che ti ho dato, come tu ne hai dato a me“.

Non sono mancate le critiche a quanto accaduto: molti, infatti, hanno criticato l’eccesiva drammaticità con cui Katia ha parlato della sua perdita scrivendole che un animale non è una persona e che si può facilmente sostituire. Ovviamente non è così e chi ama gli animali e se ne circonda lo sa.

E voi Unimamme conoscete Katia Fanelli? Che ne pensate?