Quando pulisci il pavimento di casa rischi di rovinare il risultato finale commettendo tre tra i più comuni errori. Scoprili per evitarli.

Lavare il pavimento, chi non è in grado di farlo?

Una sorta di routine per molti ma in realtà anche un lavoro che, con il minimo errore, rischia di trasformarsi in un vero e proprio grande disastro.

Mai capitato di ritrovarvi con pavimenti macchiati, graffiati o, comunque, rovinati? Be’, da oggi non succederà mai più.

Stiamo infatti per svelarvi i 3 errori più comuni, quelli che nessuna di noi dovrebbe mai compiere quando si pulisce il pavimento di casa.

3 errori che commenti quando pulisci il pavimento di casa

Il pavimento può essere naturalmente di vari materiali, marmo, legno o piastrelle, e ciascuno di essi ha bisogno di una cura specifica quando lo si pulisce.

Un pavimento di legno ad esempio non sarà possibile lavarlo con un detergente qualsiasi, bisognerà usare un prodotto specifico per il legno così da evitare di rovinare il parquet. Stessa cosa vale per il pavimento in marmo, da lavare rigorosamente con prodotti ad hoc.

Altre regole invece sono valide in tutte le occasioni e per tutti i materiali, così come gli errori da evitare a tutti i costi.

Già, errori da evitare: quali sono? Scopriamo insieme i 3 più importanti:

Scegliere un detergente sbagliato – Il primo è appunto quello che abbiamo chiarito sopra, utilizzare un detergente qualunque ignorando la specificità del pavimento da pulire.

Il mocio sporco – Si usa spesso e volentieri il mocio ma deve essere lavato di frequente per garantire buoni risultati. Occorrerà allora ricordar dei metterlo indagatrice di frequente seguendo le indicazioni sulla confezione.

Lo straccio sbagliato – Anche questo andrà lavato di frequente, in lavatrice o a mano. Nel primo caso si potrà senza problemi anche optare per un lavaggio super igienizzante a 90 gradi.

Se adotterete questi tre semplici accorgimenti i vostri pavimenti risplenderanno e le pulizie domestiche diventeranno molto più semplici e più soddisfacenti, a prova di macchie, sporco e superfici rovinate. Provare per credere!