X Factor Italia 2020 vincitore: in finale trionfa Casadilego

E’ la grande serata della finale di X Factor 2020 e dopo tante emozioni il vincitore è proprio lei: Casadilego.

Capelli coloratissimi, prima chitarra, poi pianoferte, una voce che incanta e tanto tanto altro ancora.

Casasilego sembrava entrata a X Factor per dominare e così è stato: è lei la vincitrice di questa incredibile edizione.

Casadilego vince X Factor Italia 2020

Dal duetto con il suo giudice, Hell Raton, sulle note di Stan, passando per il madley e poi per il suo incantevole inedito, Vittoria. Casadilego incanta per tutta la finale e il pubblico non poteva che premiare questo incredibile talento.

La ragazza ha affrontato tutto il percorso con sorriso e umiltà, quasi rilassata rispetto ai suoi colleghi come se affrontasse ogni puntata senza stupore o tensione ma solo son tanta gioia.

Così ha anche calcato il palcoscenico della finale, fino alla stessa proclamazione.

Quando Alessandro Cattelan, al suo ultimo anno a X Factor (che annunciato a puntata finita), ha gridato il suo nome, Elisa si è espressa in un grande sorriso e un forte abbraccio alluso giudice (anche le norme anti Covid possono in questo caso subire una deroga) sempre con quello sguardo sereno nonostante le scintille, i coriandoli e le selle filanti che piovevano da ogni lato.

Ma del resto Elisa è così e così ha conquistato tutto il pubblico di X Factor, lasciandoci innamorare di tutto ala sua meravigliosa semplicità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa (@casadilego)

Che futuro attende ora questa giovane cantante? Difficile dirlo. Noi ci auguriamo un domani quantomai luminoso e carico di opportunità, mai come in questo caso a dir poco meritate.

E che futuro attende anchetutti gli artisti di X Factor? Spenti i riflettori le luci del successo continueranno a splender per loro? Difficile dirlo. Noi ci auguriamo di sì: i talenti quest’anno erano infatti tutti a dir poco mozzafiato e hanno portato la trasmissione a raggiugnere un livello veramente elevato artisticamente parlando.

La prossima stagione sarà all’altezza? Non resta che aspettare unimamme un anno per scoprirlo ancora una volta tutte insieme.