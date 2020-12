Tra gli ospiti della finale di X Factor 2020 ci sarà anche Sofia Tornambene: ma chi è questa cantante? Scopriamolo!

La puntata finale di X Factor 2020, in onda il 10 Dicembre, vedrà sfidarsi all’ultima nota gli ultimi quattro concorrenti del talent show di Sky: N.A.I.P, Casadilego, Bling e i Little Pieces of Marmelade. Chi vincerà questa edizione?

Ad accompagnarli saranno, per l’ultima volta, i giudici Emma Marrona, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika.

Tra gli ospiti di questa puntata vedremo i Negramaro che si esibiranno con il loro nuovo singolo estratto dall’album in uscita “Contatto” e Sofia Tornambene: ma chi è questa cantante poco conosciuta? Scopriamolo!

X Factor 2020: chi è Sofia Tornambene?

Sofia Tornambene, la cantante ospite della finale di X Factor 2020, è stata la vincitrice della tredicesima edizione del talent show: l’allora diciassettenne marchigiana vinse in squadra con il giudice Sfera Ebbasta. La cantante presenterà il suo nuovo singolo “Solo” proprio sul parco che celebrò la sua vittoria.

Il nuovo singolo è stato prodotto e scritto in collaborazione con MAESTRO e ha decretato l’inizio di una nuova tonalità e di una nuova fase atristica per la ragazza. Il brano, infatti, segna un punto di rottura con lo stie prcedente adottato da Sofia e ha una tonalità electro-pop dalle venature r’n’b e black.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da X Factor Italia (@xfactoritalia)

Come sempre, il pezzo di Sofia Tornambene è un viaggio nell’interiorirà e nell’animo della cantante che trasmetterà le sue insicurezze.

Sofia Tornambene, il nuovo singolo “Solo”

Ecco il testo di “Solo”, il nuovo brano che la cantate Sofia Tornambene, vincitrice della tredicesima edizione di X Factor, presenterà sul palco della finale di questa sera.

Oh baby, fa freddo

con te la no, la notte

Oh baby, lo sento,

oh no, con te, con te

Con delle cose di te che fan male

Turutu

Turutu

Turutu

Nella notte

Non restare solo

Non andare solo

Non ballare solo

Non restare solo

Non andare solo

Non ballare solo

Ma lo sai, sono in bilico

Tra uno sguardo un po’ timido

E passare una notte di follie

E portarti con me

Nelle mie

Oh baby follie,

oh yeah, rimango senza te

esco solo quando piove

Turutu

Turutu

Turutu

Nella notte

Non restare solo

Non andare solo

Non ballare solo

Non restare solo

Non andare solo

Non ballare solo

Non restare solo

Non andare solo

Non ballare solo

E voi Unimamme la conoscevate? Che ne pensate?