Elisabetta Gregoraci non poteva certo immaginare che riabbracciato il suo Nathan si sarebbe ritrovato oggetto non di solo affetto ma anche di un ricco rimprovero.

Elisabetta Gregoraci e il rimprovero del figlio

«Era geloso dei miei abbracci con Pierpaolo, ma io non mi rendevo conto. Capisco che fuori può sembrare molto di più ma per noi era una cosa naturale».

Così Elisabetta Gregoraci ha spiegato a Vanity Fair l’inattesa reazione del figlio dopo la sua uscita dalla casa del Grande Fratello vip.

La showgril è rimasta stupita poiché in quegli abbracci non ha mai visto nulla di equivoco:

«Lui è stato molto importante. Abbiamo trovato la nostra comfort zone, stavo molto bene insieme a lui, ma non mi sono sentita di andare avanti e non mi sembrava il posto più adatto per farlo»

Nathan però non è stato l’unico ad avere qualcosa da ridire con mamma Elisabetta:

«A Flavio hanno dato fastidio tante cose, mi ha anche sgridato. – ha proseguito la showgirl – Non gli è piaciuto essere stato messo in mezzo a tante discussioni»

Un ritorno alla vita normale dunque non propriamente semplice quello di Elisabetta Gregoraci, delusa anche da alcune persone che avrebbe sperato di sentire molto più vicine:

«Ho scoperto che alcune delle mie amiche, che pensavo tali, in realtà non lo sono mai state. Mentre ero fuori hanno parlato contro di me e hanno detto cose non vere quando io non potevo neanche difendermi. Ho pianto tanto, ad un certo punto mi è crollato il mondo addosso. Sentire parlare a sproposito e con volgarità ferisce. Bisognerebbe avere più garbo, adesso ho messo tutto nelle mani degli avvocati che faranno il loro lavoro»

Qualche parola di incoraggiamento però alla fine è arrivata e lo stesso Briatore non ha esitato a sottolineare il coraggio dimostrato dalla ex: in fin dei conti dunque Elisabetta può tirare un sospiro di sollievo e, a conti fatti, tener stretta la consapevolezza di aver vissuto un’esperienza importante che diventerà certo un bel ricordo.