Ricetta svezzamento: le polpettine di pollo super morbide

Per aiutare voi mamme/papà per preparare un pasto goloso per i vostri bambini vi proponiamo una ricetta per lo svezzamento.

Quando il bambino dopo i sei mesi non ha un’alimentazione solo esclusivamente fatta di latte, si introducono piano piano degli altri alimenti fino ad arrivare anche a del cibo solido, ma morbido.

Vi ricordiamo che è sempre bene chiedere al vostro pediatra di fiducia come e quando iniziare lo svezzamento. Di seguito una ricetta per i bambini sopo gli 8-9 mesi che mangiano anche qualcosa in “pezzi”, sempre piccoli, oltre ai soliti passati.

Per quelli più piccoli è bene iniziare con le basi come il brodo vegetale o come la crema di semolino.

Ricetta svezzamento per i piccoli di casa

Questa preparazione va a sostituire un pasto di latte, preferibilmente quello del mezzogiorno e se è la prima volta che si prova un alimento solido armatevi di tanta pazienza.

Queste polpettine di pollo sono super saporite e sono perfette per i piccoli in quanto sono molto morbide. Possono essere anche arricchite o accompagnate con delle verdure lessate di stagione. Provatele anche voi.

Tempo di preparazione: 10′

Tempo di cottura: 20-30′

INGREDIENTI

300 g di petto di pollo tritato

2 fette di prosciutto

1 rosso d’uovo

prezzemolo tritato fresco

1 cucchiaio di olio extravergine di oliva

1 cucchiaio di concentrato di pomodoro

formaggio grattugiato

pangrattato

Preparazione

Per preparare questa ricetta come prima cosa si mette in una ciotola la carne tritata di pollo, le fette di prosciutto tagliate, il tuorlo, il prezzemolo (facoltativo), l’olio extra vergine di oliva, il concentrato di pomodoro, il formaggio grattugiato ed il pangrattato. Si, niente sale per i piccoli di casa.

Amalgamare tra di loro e poi iniziare a formare le polpette, se necessario aggiungere un altro poco di pangrattato. Una volte pronte si passa alla cottura, niente fritto per i piccoli, ma possiamo decidere se cuocerli in un brodo vegetale, a vapore o al forno o anche in un sugo di pomodoro come si fa per le classiche polpette. Ricordatevi solo di farle cuocere per bene, perchè la carne di pollo non deve mai essere mangiata cruda. Il tempo di cottura, dai 20 ai 30 minuti, dipenderà dalla dimensione delle polpette, più saranno piccole e più velocemente si cuoceranno.

Voi unimamme come preparate la pappa per i vostri piccoli? Mangiano tutto o fanno piccoli capricci?