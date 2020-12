George, Charlotte e Louis: la prima uscita con mamma Kate e William

Una loro foto fa impazzire i fan delle Famiglia Reale inglese; stiamo parlando dei piccoli di casa George, Charlotte e Louis. I tre fratelli hanno fatto la loro prima uscita pubblica.

Una delle famiglie reali più seguite ed ammirate ha fatto la sua prima uscita pubblica dopo il lockdown. Stiamo parlando di Kate Middleton e di William d’Inghiterra che sono tornati al teatro, per beneficenza, accompagnati dai loro tre figli: George, Charlotte ed il piccolo Louis.

I bambini sono cresciuti tantissimo in questo periodo nel quale sono state pubblicate poche foto mentre erano impegnati in gesti di solidarietà.

George, Charlotte e Louis: per la prima volta in pubblico con i genitori

Per i Principi George, Charlotte e Lous si tratta del loro primo red carpet. Insieme ai genitori hanno sfilato sotto l’occhio di giornalisti per partecipare ad uno spettacolo speciale: una performance di pantomima al London Palladium, un modo per ringraziare tutti gli uomini e le donne che hanno lavorato incessantemente ed ancora continuano ad impegnarsi durante l’emergenza sanitaria che ha colpito il mondo intero.

Una serata speciale per i piccoli di casa Windsor che hanno sfilato mano nella mano con i propri genitori come dei vedi “divi” rubando la scena ai genitori. Tutti e tre bellissimi e vestita anche abbinati. Il maggiore, George, indossava un maglione a righe nere e bordeaux, teneva la mano a William, così come la piccola Charlotte, che ha sfoggiato un abitino a scacchi grigio e nero. Mentre il piccolo Louis che dava solo la mano alla mamma aveva un elegante cardigan blu.

Una volta entrati a teatro, William ha tenuto un discorso: “E’ bello essere tornati finalmente a teatro. George, Charlotte e Louis erano impazienti di assistere allo spettacolo“: Ha poi ringraziato gli operatori sanitari, i volontari, gli insegnanti e tutti quelli che si sono impegnati nella lotta alla pandemia: “Spero che stasera vi divertiate tutti tantissimo. È il minimo che possiamo fare per ringraziarvi per tutto ciò che fate, giorno dopo giorno, per mantenere il nostro paese al sicuro e per esservi presi cura di coloro che hanno più bisogno di aiuto”. Mentre il papà parlava il piccolo di casa era seduto sulle gambe della mamma ed applaudiva contento.

I principini sono rimasti incantati dai suoni, dalle luci ed anche dalla palla luccicante che pendeva dal soffitto dell’auditorium ed un elfo che si destreggiava con una palla di neve.

William and Kate took George, Charlotte and Louis to the @LondonPalladium for a special pre-Christmas panto this afternoon. The performance celebrated key workers & their families, plus the 🎭 Love the way Charlotte is refusing to hold Daddy’s hand! pic.twitter.com/uXfYc2KQTt — Emily Andrews (@byEmilyAndrews) December 11, 2020

Durante l’intervallo i Duchi di Cambridge hanno incontrato alcuni dei volontari presenti ed hanno scambiato delle opinioni ed ascoltato le loro perplessità e difficoltà che stanno incontrando. Per poi fare un salto nel backstage per ringraziare il cast e la troupe.

Voi unimamme seguite la famiglia reale? A noi piacciono tanto sopratutto per il loro grande impegno nel sociale.