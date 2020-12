Bobo Vieri papà buffone con la figlia Isabel | FOTO

La coppia Bobo Vieri e Costanza Caracciolo a Milano porta a spasso le due figlie: Stella e la figlia più piccola Isabel. Una scenetta rubata di vita vera.

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo a spasso con Isabel

Per il suo battesimo, in ottobre, i genitori hanno organizzato una piccola festa, oggi però non parliamo di questa ricorrenza.

Mamma Costanza e papà Bobo sono stati paparazzati dal Settimanale Oggi mentre facevano una passeggiata di famiglia a Milano, dove vivono. I fotografi hanno colto un momento di ilarità e leggerezza di questa tenera famiglia. L’ex bomber 47enne per far sorridere la sua piccolina mentre la moglie faceva il bancomat ha improvvisato un buffo balletto, distraendo Isabel.

Vieri è passato da sciupafemmine incallito a padre premuroso e orgoglioso. Bobo è un papà presente e di lui, la Caracciolo ha detto, durante un’intervista: “lui è un papà dolcissimo, quello che ti regala un figlio è molto di più di quello che patisci”.

In pochi anni Bobo Vieri si sono sposati e hanno avuto le loro due splendide bambine: Stella, che ha appena compiuto 2 anni e Isabel.

Isabel è arrivata a completare questo tenero quadretto famigliare in marzo. La sua mamma, Costanza, ha dovuto andare in sala parto da sola per via del pericolo Covid ed era un po’ in apprensione, ma alla fine è andato tutto bene e ha raccontato di aver avuto un parto stupendo, con la musica in sottofondo.

Pare che Vieri voglia fermarsi a due bambine, invece l’ex velina ha lasciato aperto qualche spiraglio.

