I giocattoli moderni sono una minaccia, possono far entrare degli sconosciuti nella camera dei nostri bambini.

Avete presente le bambole dei film dell’orrore, quelle che prendono vita e si trasformano in veri e propri incubi? Ecco oggi vogliamo parlarvi di qualcosa del genere, niente di sovrannaturale naturalmente ma senza dubbio qualcosa di molto oscuro.

Avete mai saputo che esistono giocattoli che potrebbero minacciare i vostri figli, vere e proprie porte per far entrare degli sconosciuti nelle loro camerate? Esatto, avete capito bene, alcuni giocattoli sono usati come veicolo dai mal intenzionati per minacciare la serenità e la privacy dei vostri figli e della vostra casa.

Proviamo a capire meglio di che cosa stiamo parlando.

I giocattoli pericolosi

Se per Natale i vostri bambini chiedono un pupazzo o una bambola in regalo forse si stanno riferendo a un giocattolo di ultima generazione, qualcosa di diverso rispetto a quelli che amavamo noi da piccole.

Le bambole 2.0 si caratterizzano per la loro interattività: sono i così detti giocattoli smart, giocattoli che si connettono a internet e riescono a interagire con i bambini, ad esempio facendo o rispondendo a domande.

Ma come funziona un giocattolo smart? Spesso si tratta di dispositivi dotati di tecnologia bluetooth per collegarsi a internet. Una vera e propria manna dal cielo per gli hacker che possono scavalcare la sicurezza di queste connessioni e prendere il controllo del giocattolo.

Un malintenzionato potrebbe allora prendere il controllo di una bambola e farle dire quello che vuole o magari carpire informazioni importanti facendo domande ai bambini.

Altra possibile falla sono i microfoni di questi giocattoli che spesso rimangono costantemente accesi. Naturalmente questi microfoni non ascoltano solo i bambini ma tutto quello che li circonda, anche le conversazioni degli adulti. Una vera e propria minaccia per la privacy della famiglia.

La prossima volta che farete un regalo a vostro figlio o vostra figlia chiedetevi allora quanto sia il caso di puntare su questi giocattoli moderni: a volte una bambola vecchio stampo potrebbe essere ancora ad oggi la scelta più saggia.

Fidatevi, i vostri bambini non si lamenteranno: una bambola o un giocattolo fa sempre felici, che sia o meno smart,