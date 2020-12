Nome e santo del giorno: oggi è l’onomastico di Lucia

Il 13 novembre è l’onomastico di chi si chiama Lucia. Scopriamo il significato del nome e la storia della santa ricordata oggi.

Il nome Lucia deriva dal latino Lúcia, femminile di Lucius, derivante a sua volta dal termine lux, “luce”. Lucia quindi significa “luminosa”, “splendente” e veniva dato anticamente alle bambine nate alle prime luci del mattino.

E’ stato uno dei nomi più popolari in Italia per diffusione nel XX secolo.

Chi porta questo nome alterna tristezza a gioia. E’ molto aperta e si racconta liberamente, a volte esagerando. E’ come se cercasse accoglienza e protezione, soprattutto in amore.

Le varianti del nome:

Luce

Lucina, Lucetta, Lucilla

Lia, Cia

I simboli legati al nome:

Numero fortunato: 5

Colore: Arancio

Pietra: Berillo

Metallo: Rame

Il santo del giorno: Santa Lucia

La santa ricordata oggi nasce a Siracusa nel 283 in una ricca famiglia. Orfana di padre viene promessa sin da piccola in sposa ad un pagano.

La mamma di Lucia si ammala e nonostante le innumerevoli spese per curarsi non sembra migliorare. Quindi lei e la figlia decidono di andare in pellegrinaggio al sepolcro di Sant’Agata. Qui, secondo la leggenda, a Lucia appare in sogno la santa che le dice: “Perché domandi a me ciò che puoi fare tu per tua madre?“.

Tornate a casa a Siracusa la mamma dopo il sogno è guarita. A quel punto Lucia decide di diventare suora e di dedicarsi ai poveri. Il promesso sposo, nel vedersi rifiutato e che il patrimonio viene distribuito ai poveri, decide di denunciarla in quanto cristiana secondo l’editto dell’imperatore Diocleziano.

Lucia viene quindi arrestata e processata, ma non rinnega la sua fede nemmeno sotto minaccia. Viene alla fine decapitata il 13 dicembre del 204, annunciando prima di morire la fine dell’imperatore Diocleziano e la pace per la Chiesa.

Un episodio della leggenda molto curioso narra che Lucia si strappa gli occhi, ed è infatti con gli occhi in un piattino che viene rappresentata nei dipinti. Per tale motivo è considerata la santa protettrice della vista.

Questa santa è venerata e festeggiata in quasi tutta Italia:

al sud in Sicilia, sia a Siracusa che a Catania

al nord, sia Italia che Europa,la tradizione vuole che i bambini scrivano una letterina alla santa indicando i regali che vogliono e spiegando se se li meritano o meno, se sono stati cioè buoni.

Al mattino i bambini troveranno sotto l’albero i regali chiesti assieme a resti di cibo, normalmente arance, biscotti e caffè lasciati la sera prima per ingraziarsela. Insomma una “Babba Natale”.

Oltre ad essere protettrici degli occhi Santa Lucia è anche patrona di:

Sicuracusa

elettricisti

dei ciechi

degli oculisti.

In Sicilia c’è anche un dolce tipico per questo giorno, la Cuccia, fatto a base di grano, ricotta e gocce di cioccolato o miele.

E voi unimamme, conoscevate la curiosa storia di questa santa? Vi piace il nome?