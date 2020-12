Ben is Back: la storia vera dietro al film

Questa sera va in onda Ben is Back, un film drammatico con protagonista Julia Roberts.

Unimamme, questa sera, 14 dicembre su Rai Uno, alle 21.15, andrà in onda il film Ben is Back.

Ben is Back: un dramma con protagonista Julia Roberts

Il film è ispirato alla vera storia del regista Peter Hedges che, durante la sua infanzia, ha avuto a che fare con la dipendenza dall’alcol della madre. Ben Burns (Lucas Hedges, Manchester by the Sea), è un diciannovenne che vive in una comunità di recupero per tossicodipendenti. Il ragazzo si presenta a casa a sorpresa proprio la Vigilia di Natale. La madre Holly (Julia Roberts) vedendolo si commuove, mentre il patrigno Neal teme che Ben sia scappato. L’accoglienza in casa è molto tesa perché in passato Ben ha combinato diversi guai perdendo la fiducia dei famigliari. Alla fine però i genitori e la sorella capitolano e, dopo aver preso le dovute precauzioni decidono che il ragazzo potrà trascorrere una sola giornata con loro. A un certo punto però Ben scomparirà.

Nel 2010 il regista ha perso un caro amico proprio a causa della tossicodipendenza e un altro membro della sua famiglia è deceduto per overdose, questo gli ha fatto maturare l’ispirazione per la pellicola che è stata apprezzata al Festival di Toronto e a quello di Roma. A colpire lo spettatore è soprattutto la figura della madre, Holly, una donna che è costretta a rimanere sulle spine per la situazione del figlio, ma che continua nonostante tutto a rimanere al suo fianco. Holly è una madre pronta a tutto e il ragazzo non le risparmia un’angosciante odissea notturna in cerca proprio del figlio smarrito. Questa è una madre disposta veramente a tutto, fino a scendere all’Inferno, pur di salvare il suo ragazzo.

Ben is Back è infatti un film sulla dipendenza dalla droga indagata dal punto di vista del tossicodipendente, ma in modo particolare anche da chi gli sta dolorosamente al fianco e ne segue la lotta. Inoltre vi è anche il tema della maternità, con una mamma straziata tra il desiderio di concedere un po’ di fiducia al figlio e una durezza che deriva dalla disperazione di vederlo correre verso il baratro.

Unimamme, cosa ne pensate? Questa sera guardarete questo film?