Scopri le famiglie più famose del mondo rivisitate in chiave Simpson grazie a un artista veramente geniale.

Sono gialli, vivono a Spingfield e hanno conquistato l’intero Pianeta direttamente dal piccolo schermo. Li conoscete? E sì, sono i Simpson.

Famosi come loro ci sono pochi, forse giusto Michelle Hunziker, Chiara Ferragni, Fedez, Ilary Blasi, Francesco Totti e pochi altri. Sarà per questo allora che un geniale artista ha deciso di realizzare dei disegni molto speciali: le famiglie più famose in versione Simpson.

Le famiglie vip versione Simpson

Se si va sul profilo Instagram di Stefano Monda, una tre Steart, ci si perde letteralmente in un mondo giallo.

Non c’è famiglia celebre che l’artista non abbia ritratto a modo suo, ovvero in versione giallo Simpson.

Si passa agevolmente dal mondo dello spettacolo a quello dello sport, da Milano a Los Angeles, da papà con i figli a single incalliti, passando per le famiglie più celebri del momento.

Sullo sfondo ci sono sempre loro, i Simpson: ecco allora che dietro Michelle Hunziker compare un Homer in mutande, con Briatore un Burt armato di fionda pronto per la prossima marachella, con Francesco Totti ancora Homer in costume da bagno e l’elenco potrebbe proseguire ancora a lungo.

Molti sono i vip che hanno condiviso queste illustrazioni su Instagram, tutti molto contenti di essersi ritrovati nel bel mezzo di Springfield. Tra tutti, Michelle Hunziker che ha commentato:

“The “Trunzikers” prossimamente a #Springfield!!! Notare il particolare di Homer in mutande in background!!! Sto male “