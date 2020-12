“Non perdoniamo il bullismo”: mamma punisce il figlio di 10 anni e i genitori la ringraziano

La storia di una mamma che dopo aver scoperto l’atto di bullismo del figlio di 10 anni decide di punirlo in modo che capisca davvero le conseguenze delle sue azioni. Un gesto apprezzato da molti genitori.

Non è sempre scontata la reazione dei genitori quando vengono a conoscenza di comportamenti sbagliati dei figli. C’é chi è duro, e chi invece tende a giustificare o minimizzare i gesti dei figli. Non è questo il caso.

Bullismo: mamma punisce il figlio di 10 anni che ha tagliato il cappotto di un compagno

Questa mamma inglese, Melissa Wade, ha raccontato cosa ha fatto uno dei suoi 6 figli, Finley, in un gruppo facebook.

Il figlio aveva distrutto il cappotto di un compagno di classe con le forbici: aveva tagliato le maniche. Una volta scoperto il fatto, Melissa ha capito che l’unico modo per far comprendere al figlio la gravità del suo comportamento era far provare a lui come ci si sente nei panni dell’altro.

Cosa ha fatto quindi? Semplice, ha obbligato il figlio a cedere al compagno di classe il cappotto nuovo di zecca che avrebbe ricevuto per Natale. Non solo. Ha scritto in un gruppo locale per scusarsi pubblicamente con i genitori dell’altro bambino e assicurare loro che il figlio riceverà il cappotto nuovo che era destinato a Finley.

Commentando con un giornale locale, LeedsLive, questa mamma ha detto: “Sono così arrabbiata e delusa da lui, è disgustoso ciò che ha fatto e voglio fargli capire che non è accettabile” e poi “Non perdoniamo assolutamente il bullismo e lui imparerà a proprie spese“.

Inoltre i due genitori sono pronti a proseguire per questa strada: se infatti il figlio continuerà a non capire, e se farà ancora cose del genere, la prossima punizione riguarderà la sua Play Station, che verrà tranquillamente ceduta ad altri.

In tantissimi hanno risposto al suo appello su Facebook, apprezzando le sue scelte:

“Comportamento brillante, al contrario di chi dice “il mio piccolo Johnny non può sbagliare” ha scritto un utente.

“Così dovrebbe reagire un genitore responsabile, ben fatto. Peccato che non ci siano più genitori come te” ha scritto un’altro.

La punizione di Melissa, come altre di cui vi abbiamo parlato, ricordiamo ad esempio la storia di quella mamma che ha punito duramente la figlia per aver infranto alcune regole a scuola ed è stata criticata, possono essere uno spunto di riflessione non solo sul comportamento dei nostri figli, sul perché mettano in atto determinati comportamenti, ma su come prevenirli.

E voi unimamme che ne pensate di questa storia? Voi come avreste reagito da genitori?