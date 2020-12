Pornhub nei guai: milioni di video illegali cancellati dal portale.

Non solo video pornografici tra adulti consenzienti, sul portale di Pornhub sono finiti una gran quantità di video di abusi sessuali, stupri, revenge porn o semplicemente video porno ripresi all’insaputa delle persone filmate. Quello che è peggio è che molti di questi video illegali hanno riguardato anche minori, adolescenti, ragazzine e ragazzine, perfino bambini dei Paesi più poveri, dunque vulnerabili e senza tutela.

Una vera e propria galleria degli orrori che è stata descritta in una recente inchiesta del New York Times, curata dal giornalista Nicholas Kristof, già vincitore di due premi Pulitzer.

Pornhub: milioni di video illegali cancellati

L’inchiesta ha scoperto una gran quantità di video illegali, caricati su Pornhub da privati.

Il problema nasce dal fatto che che chiunque può, o almeno fino a poco tempo fa poteva, caricare qual si voglia tipo di video, senza controlli né filtri.

Ma perché parliamo al passato? Perché a seguito dell’inchiesta, che ha fatto esplodere una vera e propria bomba, il sito porno più frequentato al mondo è corso ai ripari per modificare le modalità di pubblicazione dei video sulla sua piattaforma.

Ciò però non è bastato e il sito ha subito pesanti conseguenze in seguito alle notizia di video di stupri e abusi presenti tra le sue pagine: Mastercard e Visa hanno annunciato infatti che vieteranno ai propri clienti l’utilizzo delle rispettiva carte di credito per fare acquisti su Pornhub. Mastercard, per giunta, ha annunciato che quanto emerso ha spinto la società a indagare anche su altri siti web, alla ricerca di potenziali contenuti illegali.

Pornhub però non ci sta e commenta con decisione:

“Questa notizia sta schiacciando le centinaia di migliaia di modelli che si affidano alla nostra piattaforma per il loro sostentamento”

E ora, come finirà questa spinosa vicenda? continueremo a ternavi informate.

Che ne pensate unimamme di questa vicenda?