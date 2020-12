Il Collegio 5: anticipazioni dell’ultima puntata di stasera, in onda su Rai 2.

Siamo giunti al gran finale del docu-reality di successo Il Collegio 5, che stasera, martedì 15 dicembre, andrà in onda con l’ottava e ultima puntata, sempre su Rai 2 alle 21.20.

Realizzato da Rai 2 in realizzato con la collaborazione di Banijay Italia, questa quinta edizione del docu-reality ha avuto un ottimo riscontro di pubblico, con ascolti elevati per il tipo di programma e i talk show del martedì sera con cui si trova a competere.

Nell’ultima puntata, gli studenti del Collegio dovranno affrontare gli esami finali per ottenere l’ambito diploma. Scopriamo insieme cosa ci aspetta questa sera.

Il Collegio 5: anticipazioni dell’ultima puntata di stasera

Nella puntata precedente del docu-reailty Il Collegio abbiamo visto l’espulsione di Rahul Teoli, lo studente aveva picchiato un compagno e così è stato mandato a casa. Nel docu-reality sono rimasti 15 ragazzi.

In questa ultima puntata, invece, gli studenti dovranno affrontare gli esami. Solo alla fine sapremo chi si sarà distinto in positivo e avrà ottenuto il diploma.

Per i ragazzi sono giorni di ansia e anche ribellione per il carico di studio che hanno ricevuto dai professori. La settimana di esami inizierà con le prove scritte e, da anticipazioni, sappiamo già che c’è chi copierà.

Accanto ai momenti di tensione per gli esami, tuttavia, non mancheranno quelli di spensieratezza e divertimento. Per i ragazzi saranno anche gli ultimi momenti per stare insieme, dopo aver condiviso un’esperienza unica, con un po’ di nostalgia per la sua conclusione.

Gli studenti dovranno superare gli scritti per essere ammessi agli orali. Non sarà facile, tuttavia, affrontare la severa commissione, che spaventa anche i più preparati. I risultati degli esami saranno i più vari: c’è chi supererà brillantemente le prove, chi si farà travolgere dall’emozione e chi invece non ce la farà perché non preparato a sufficienza.

La fine dell’esperienza al Collegio sarà celebrata con una grande festa per tutti, ragazzi e professori. Festa sempre in stile 1992, l’anno in cui è stato ambientato Il Collegio in questa edizione 2020, ospitato nell’istituto “Regina Margherita” di Anagni.

Il docu-reality Il Collegio si basa sul format internazionale “Le Pensionnat – That’ll teach’em” di cui la Rai ha acquisito i diritti. È un programma scritto da Luca Busso, con Valentina Monti, Marco Migliore, Elia Stabellini, Laura Cristaldi, Emanuele Morelli, Veronica Pennacchio; con la regia di Fabrizio Deplano.

Dove e quando guardare Il Collegio

L’ottava e puntata de Il Collegio 5 si può guardare su Rai 2 dalle ore 21.20, sia sul secondo canale che sul 502, versione HD, del digitale terrestre. Il docu-reality può essere seguito anche in diretta streaming sulla piattaforma web RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay si possono guardare le puntate de Il Collegio in differita.

Che ne pensate unimamme di questo docu-reality? Anche voi guarderete l’ultima puntata de Il Collegio 5 stasera?