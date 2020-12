“Così ci siamo conosciuti”, famosa showgirl rivela tutti i dettagli

By

In un’intervista per il Corriere della Sera, la regina della televisione italiana Maria De Filippi ha raccontato la sua maternità con l’adozione del figlio e le sensazioni che ha provato.

Maria De Filippi figura, senza dubbio, tra le regine della televisione italiana dopo una lunga schiera di programmi di successo molto amati dal pubblico.

Il successo più grande di Maria, però, è stata la famiglia costruita con il marito Maurizio Costanzo e con l’adozione di un bambino: “Lo considero il mio più grande successo“, ha raccontato Maria.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, la donna ha scavato nei suoi sentimenti riportando alla luce le emozioni e la paura al momento della maternità e dell’adozione del figlio Gabriele.

Ecco cosa ha raccontato la regina di Mediaset.

Maria De Filippi racconta la maternità: “Con mio figlio avevo paura”

“Lui aveva 10 anni, io ero tesa come una corda di violino, era come andare a un esame a cui non ti puoi preparare“, comincia così il racconto di Maria De Filippi che ha conosciuto il figlio Gabriele quando aveva già 10 anni ed è così diventata mamma.

La conduttrice ha raccontato della sua paura: era terrorizzata al solo pensiero di incontrare il figlio. “Pensavo, e se gli faccio schifo?“, ha raccontato Maria che aveva paura di non essere all’altezza delle aspettative di quel bambino così bisognoso di affetto.

Il piccolo Gabriele è stato adottato nel 2004 da lei e dal marito Maurizio Costanzo, con il quale è sposata da ben 25 anni.

Nonostante la paura e i primi passi nel mondo della maternità, tra Maria e il piccolo Gabriele si è creato subito un fortissimo legame che lei custodisce e cura come se fosse il suo tesoro più prezioso.

Nella stessa intervista, Maria De Filippi ha anche rivelato la sua paura più grande: la malattia. “Ho il terrore della sofferenza per me e per le persone a cui tengo”, ha dichiarato.

Oggi Gabriele è un uomo e, a 28 anni, lavora per la Fascino, la casa di produzione della madre per la produzione del format “Uomini e Donne”.