Superiori: come orientarsi nella scelta di una buona scuola, video e informazioni utili per fare la scelta giusta

La scelta delle superiori può spaventare, è una tappa importante. Ci avviamo verso una fase più adulta, aumenta il carico di studio e ci si va specializzando, inoltre cambia il contesto nel quale siamo abituati a relazionarci.

Prima di decidere quale indirizzo di studio scegliere è importante però capire le nostre ambizioni e aspettative per il futuro e chiederci quale scuola è la più adatta alle nostre esigenze e passioni.

E’ fondamentale conoscere al meglio l’offerta formativa e gli sbocchi lavorativi di ciascuna scelta, in modo da poter scegliere il percorso più adatto alle proprie inclinazioni e ai propri gusti.

Volendo fare una breve panoramica dell’offerta formativa, per quello che riguarda le scuole superiori in Italia, a grandi linee l’offerta si suddivide in:

Licei: classico, scientifico, linguistico, scienze umane (il corrispettivo del vecchio liceo socio-psicopedagogico, già ex magistrale), artistico, musicale- coreutico (un nuovo indirizzo per l’apprendimento, oltre delle materie di base comuni a tutti i licei, anche delle tecniche musicali e di quelle della danza)

artistico, musicale- coreutico Istituti tecnici: Istituto tecnico economico e Istituto tecnico tecnologico (fornisce strumenti di tipo tecnico-scientifico e tecnologico)

Istituto tecnico tecnologico Istituti professionali: Istituto professionale industria e artigianato e Istituto professionale per i Servizi, che offrono una formazione meno generica.

Orientamento scuole superiori

Non esistono indirizzi più facili di altri e la scelta va fatta in base a quello che si desidera per il proprio futuro. Se avete bisogno di una scuola che vi immetta subito nel mondo del lavoro, l’indirizzo tecnico oppure quello professionale sono perfetti. Esistono moltissimi test che si possono fare anche online per capire qual è la scuola superiore migliore per voi. Le iscrizioni aprono a gennaio di solito. Leggi il nostro articolo sulla classifica di Eduscopio circa le migliori scuole superiori a Roma “Le migliori scuole di Roma secondo Eduscopio”. Su Eduscopio si possono vedere le migliori scuole in tutta Italia.

La scuola secondaria superiore dal 1° settembre 2010 è così organizzata:

6 LICEI

ISTITUTI TECNICI :2 settori con 11 indirizzi

ISTITUTI PROFESSIONALI:2 settori con 11 indirizzi

I Licei

ORIENTAMENTO LICEO SCIENTIFICO: studio della matematica e di altre materie scientifiche. Per chi sceglie l’opzione “Scienze applicate” ci sono anche laboratori pratici da poter fare.

Tutti i licei consentono di iscriversi all’Università e di poter proseguire lo studio ma quello scientifico è sicuramente l’indirizzo più completo. Oltre infatti ad avere più ore di qualsiasi altra scuola superiore dedicate ad un indirizzo scientifico (matematica, fisica, biologia, chimica), questo indirizzo le bilancia con altrettante ore dedicate ad una formazione umanistica: letteratura, lingua italiana e lingua straniera, latino, storia, filosofia, storia dell’arte e disegno.

ORIENTAMENTO LICEO MUSICALE E COREUTICO: per chi ama la musica e il ballo e vuole approfondire la sua conoscenza storica, teorica, tecnica e pratica riguardo a queste discipline.

Dato che si tratta di un liceo, fornisce un’ampia preparazione culturale: italiano, matematica, storia, lingua straniera, fisica, scienze, storia dell’arte, filosofia e religione. Ed ha 2 sezioni:

una musicale dove si studiano: storia della musica, laboratorio musicale, esecuzione ed interpretazione, teorie e tecniche della composizione una coreutica (danza), dove si studiano: storia della danza, laboratorio coreutico, laboratorio coreografico, tecniche della danza, storia della musica e teoria e pratica musicale per la danza.

ORIENTAMENTO LICEO ARTISTICO: studio dei vari linguaggi artistici: la pittura, la scultura, il design, l’architettura, la grafica, la scenografia, le tecniche audiovisive e multimediali.

In questo corso grazie alla pratica ogni studente può liberare il proprio lato artistico e scegliere al terzo anno con quale dei 6 indirizzi specifici proseguire:

Arti visive Scenografia Architettura e ambiente Grafica Design Audiovisivo e multimediale

ORIENTAMENTO LICEO DELLE SCIENZE UMANE: troviamo nell’offerta formativa sia materie umanistiche sia materie scientifiche. Insegna a comprendere l’evoluzione dell’uomo attraverso lo studio delle relazioni sociali e socio-economiche

Come tutti i licei offre una formazione a 360 gradi, includendo: italiano, latino, storia, lingua straniera, matematica, scienze, geografia, storia dell’arte e filosofia, inoltre materie come la pedagogia, l’antropologia, la sociologia e la psicologia.

nell’indirizzo economico-sociale si studiano anche: diritto, economia politica, metodologia della ricerca e 2 lingue straniere.

Istituti Tecnici

Sono 2 settori, quello tecnologico e quello economico.

ORIENTAMENTO ISTITUTO TECNICO CON INDIRIZZO AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA

Si studia la produzione dei prodotti agricoli e alimentari e la gestione del territorio e dell’ambiente.

ORIENTAMENTO ISTITUTO TECNICO CON INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING

Si studiano le aziende e il loro funzionamento. Fa parte degli istituti tecnici del Settore-Economico.

ORIENTAMENTO ISTITUTO TECNICO CON INDIRIZZO CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE

Si studiano i processi chimico-biologici nell’ambito farmaceutico, alimentare e ambientale.

ISTITUTO TECNICO CON INDIRIZZO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO

Introduce gli studenti allo studio dell’edilizia e delle norme che tutelano l’ambiente.

ISTITUTO TECNICO CON INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

Si studia l’innovazione tecnologica e il funzionamento dei macchinari elettrici ed elettronici.

ISTITUTO TECNICO CON INDIRIZZO GRAFICA E COMUNICAZIONE

Si studia il mondo della comunicazione e della tecnologia, sia personale che di massa.

ISTITUTO TECNICO CON INDIRIZZO TRASPORTI E LOGISTICA

Si studiano come sono strutturati e come sono gestiti i sistemi di trasporto navali, terrestri e aerei.

ISTITUTO TECNICO CON INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

Si studiano sia a livello legislativo che a livello più tecnico, il mondo delle infrastrutture delle telecomunicazioni e dell’informatica.

ISTITUTO TECNICO CON INDIRIZZO SISTEMA MODA

Si studiano, nel settore della moda, la filiera produttiva, dei materiali, del processo creativo e dei meccanismi di marketing.

ISTITUTO TECNICO CON INDIRIZZO MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA

Innovazione tecnologica e gestione del collaudo e mantenimento dei vari sistemi meccanici ed elettromeccanici.

Istituti professionali

Ci sono 2 diversi settori di studio: quello dei Servizi e quello Industria e artigianato.

ISTITUTO PROFESSIONALE CON INDIRIZZO SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA (ALBERGHIERO)

Gestione del turismo e dei servizi che vengono offerti all’interno degli alberghi

ISTITUTO PROFESSIONALE CON INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI

Aziende: gestione e promozione.

ISTITUTO PROFESSIONALE CON INDIRIZZO PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI

Lavorazione e produzione di prodotti artigianali e industriali.

ISTITUTO PROFESSIONALE CON INDIRIZZO SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

Produzione agricola, sia animale che vegetale.

ISTITUTO PROFESSIONALE CON INDIRIZZO SERVIZI SOCIO-SANITARI

Metodi e pratiche per garantire e promuovere la salute

ISTITUTO PROFESSIONALE CON INDIRIZZO MANUTENZIONE ASSISTENZA TECNICA

Manutenzione degli impianti industriali, civili e dei mezzi di trasporto.

Come informarsi e cosa prendere in considerazione

L’offerta, quindi, è molto ampia, e la scelta è molto ardua, vediamo come procedere:

il modo migliore è prendere informazioni nelle varie scuole di interesse, grazie agli open day: giornate in cui la scuola viene aperta ai nuovi potenziali iscritti, ed è possibile, non solo visitare le strutture al loro interno, ma anche avere dei colloqui col personale docente e verificare l’offerta formativa. non solo, è importante, in questi incontri, verificare anche quali siano le attività previste al di fuori di delle ore scolastiche, come corsi pomeridiani di teatro, cinema, musica, o attività sportive, attenzione alle dotazioni della scuola in termini di laboratori per lo studio delle materie scientifiche (chimica, fisica), laboratori linguistici per l’apprendimento delle lingue straniere, laboratori specifici per tutti gli istituti professionali, in cui i ragazzi devono poter imparare delle tecniche differenti a seconda del tipo di indirizzo.

Oltre a questi elementi di natura più formativa, chiaramente dovrete valutare:

la posizione della scuola rispetto alla propria abitazione, i collegamenti con i mezzi pubblici, se l’edificio scolastico sia accogliente o meno eventuali strutture di supporto come la mensa, un bar interno, campi sportivi, ecc.

In questa fase è importantissimo il supporto dei nostri genitori, manteniamo con loro un dialogo aperto e sereno: possono aiutarci nell’organizzazione delle visite alle scuole; a prendere informazioni riguardanti le varie scuole ed indirizzi; inoltre condividere con noi questo percorso delicato li aiuterà a capire meglio le nostre scelte e a supportarci in questa scelta.

Solo dopo aver valutato le tue naturali inclinazioni, puoi arrivare a scegliere il tipo di scuola più adatta a te. I cinque anni di studio dovranno favorire il più possibile lo sviluppo dei tuoi talenti, aiutandoti ad identificare le tue capacità e le tue passioni.

