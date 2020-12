Due anziani coniugi turchi sono stati omaggiati dalla squadra che hanno sostenuto per anni.

Unimamme, oggi vi raccontiamo una bella storia di super fedeltà che forse solo i grandi appassionati possono annoverare.

Coppia di anziani grandi tifosi di una squadra

Zia Ihsan e zio Mümtaz Güngörenler erano due simpatici coniugi turchi fedelissimi tifosi del Fenerbahce. Per 70 anni hanno sostenuto la loro squadra presso lo stadio Şükrü Saraçoğlu di Istanbul, senza mai perdersi una partita, sedendosi sempre vicini.

Ihsan e Mümtaz si erano conosciuti ancora giovanissimi, dopo aver lavorato come insegnanti di matematica. Ad unirli, oltre all’amore c’era anche la grande passione per la loro squadra del cuore, il Fenerbahce. Avevano un abbonamento e, col passare degli anni, erano diventati anche molto noti alla squadra e tra i tifosi.

İhsan Teyzemiz ve Mümtaz Amcamız her maç olduğu gibi yarın da bizimle olacak. 🙏 Kalbimizdesiniz, sizi unutmayacağız. pic.twitter.com/iWgtvsgQhN — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 11, 2020

Nel 2016, zio Mümtaz, così era ormai soprannominato, è venuto a mancare, ma questo non aveva dissuaso sua moglie Ihsan dal continuare ad andare allo stadio. Era anche un modo per onorare Mümtaz e mostargli la partita attraverso i suoi occhi.

La coppia, che come abbiamo detto era molto amata, era stata celebrata in più occasioni dalla squadra con video dedicati, per esempio al momento della presentazione della maglia. Purtroppo quest’anno le condizioni di salute di zia Ihsan sono peggiorate e la donna non ha più potuto andare allo stadio. Così il suo adorato Fenerbahce è andata da lei, a trovarla in ospedale. I calciatori e i dirigenti le hanno fatto visita, riuscendo a strapparle un sorriso. Purtroppo, alla fine zia Ihsan è morta e la sua amata squadra ne ha annunciato il decesso.

“Porgiamo le nostre condoglianze a sua figlia Selmin Özadam, alla sua famiglia, ai suoi cari e all’intera comunità. La famiglia Fenerbahçe non dimenticherà mai le due belle persone che amano il Fenerbahçe nei loro cuori, nostra zia Ihsan e il suo defunto marito, zio Mumtaz” ha scritto il Fenerbahce.

Così il club ha deciso di onorare la memoria di questi due incredibili tifosi dedicando i posti dello stadio in cui si recavano, la fila 16 e i posti 32 e 33 con le loro sagome vestite di sciarpe e gagliardetti del Fenerbahce. Nel post, pubblicato su Twitter si legge: “Zia Ihsan e zio Mümtaz saranno con noi domani, come in ogni partita. Siete nei nostri cuori, non vi dimenticheremo mai“. Questa vicenda ci ricorda un po’ la storia della coppia più anziana del mondo.

Unimamme, cosa ne pensate di questo doveroso omaggio?