Cosa hanno in comune Kate Moss, Heidi Klum e Monica Bellucci?

Kate Moss, Heidi Klum e Monica Bellucci, senza dubbio icone di bellezza ma in comune queste tre donne hanno qualcosa di molto più importante.

Fin dai loro esordi, Kate Moss, Heidi Klum e Monica Bellucci sono state considerate delle icone di bellezza grazie al loro fascino impareggiabile ed intramontabile: ancora, oggi, nonostante il passare degli anni, le tre donne continuano a vantare un aspetto invidiabile.

Queste tre supermodelle che hanno raggiunto la celebrità tra gli anni Novanta e i primi anni Duemila, oltre al fascino, condividono un altro aspetto della loro vita che le accomuna. Tutte e tre sono madri di tre adolescenti che stanno lentamente cominciando a seguire le orme delle madri per quanto riguarda la carriera e che gli somigliano molto.

Le tre ragazze, infatti, con il passare degli anni, stanno cominciando a diventare lentamente delle star al pari delle loro famosissime madri.

Cosa accomuna Kate Moss, Heidi Klum e Monica Bellucci? La loro straordinaria somiglianza con le figlie!

Le figlie di Kate Moss, Heidi Klum e Monica Belluci: comune e straordinaria somiglianza!

Kate Moss è una supermodella e stilista britannica: nella sua carriera vanta oltre 300 copertine di riviste provenienti da tutto il mondo! Nonostante le controversie sulla sua vita privata, la donna è sempre stata molto legata alla figlia – che porta il suo cognome – avuta nel 2002 da una relazione con l’editore Jefferson Hack.

Lila Grace Moss ha compiuto 18 anni lo scorso 26 Settembre e, da allora, le sue apparizioni pubbliche in compagnia della madre sono diventate sempre più frequenti. Lunghi capelli biondi e lo stesso sguardo magnetico della madre: come lei, Lila Grace si è avvicinata al mondo delle passerelle. “La moda mi ha sempre interessato: quando ho fatto il mio primo servizio mi sono divertita un sacco, voglio farlo di nuovo. Per ora penso che stia andando tutto bene“, ha di recente dichiarato.

Heidi Klum è, invece, una supermodella, stilista e personaggio televisivo di origini tedesche. La sua carriera è cominciata nel lontano 1992 e poi approdata sulla passerella di Victoria’s Secret, la più conosciuta al mondo. Nel 2004, durante una relazione con l’imprenditore Flavio Briatore, la donna ha avuto una figlia che, come Lila Grace Moss, ha il cognome della madre.

Leni Klum ha 16 anni e, sulle orme della bellissima madre, ha da poco esordito come modella sulla copertina di Vogue Germania. “Amore mio, sono davvero orgogliosa di te, e non perché hai scelto questa strada. Qualsiasi strada prenderai, sarà la tua“, ha scritto mamma Heidi sul profilo social della figlia.

Monica Bellucci è un’attrice e modella italiana approdata sulle passerelle della moda di Milano alla fine degli anni ’80, sfilando, nei primi anni Duemila, anche per Dolce e Gabbana. Nel 1990, inoltre, la donna ha fatto anche il suo esordio come attrice. La donna ha due figlie nate dall’amore con Vincent Cassel: Deva e Leonìe.

Deva Cassel, che ha da poco compiuto 16 anni ed è l’esatta fotocopia della madre, ha conquistato un primo grande traguardo: è comparsa sulla copertina di Elle France conquistando l’obbiettivo della macchina fotografica. La copertina è stata condivisa su Instagram proprio da Monica Bellucci che è apparsa molto emozionata: “Il tempo passa così velocemente!“, ha scritto.

E voi Unimamme, conoscevate le figlie di queste tre top model e icone di bellezza? Cosa ne pensate?