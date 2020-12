Puzza di fritto: come eliminare gli odori in casa in modo naturale

Il cibo fritto è sempre buono, ma come eliminare la puzza di fritto? Ecco dei facili e semplici consigli per una casa senza cattivi odori.

Unimamme vi abbiamo dato dei consigli per ottenere una frittura sana, leggera e croccante, ma sapete come togliere l’odore di fritto dalla cucina dopo aver cucinato?

A volte non si vuole friggere in casa per che evitare l’odore sgradevole, sopratutto se si cucina il pesce, possa impregnarsi nelle tende, cuscini e tessuti oltre che sui nostri vestiti o sui capelli, specie se sono appena lavati. Allora si trovano degli escamotage; c’è chi frigge in veranda, balconi, chi chiude tutte le porte, ma adesso vi diamo dei semplici trucchetti per una frittura che non lascia odori.

Dei consigli semplici e naturali per eliminare la puzza di fritto

Friggere è una delle cotture che ci permette di avere dei cibi super appetitosi, ma, e chi cucina lo sa bene, c’è anche il rovescio della medaglia. Stiamo parlando dell’odore che molto spesso da fastidio e che è difficile poi da eliminare. Ecco dei trucchi e consigli utili per eliminare l’odore di fritto da casa in modo veloce e naturale.

Usare un olio di buona qualità e che non sia stato già usato in fritture precedenti; in questo modo avete meno un cattivo odore di fritto.

Mela:; prima di friggere nella padella con l'olio mettere una fetta di mela e toglierla appena inizierà a dorarsi, ripetere per due volte e poi iniziare a friggere.

Aceto di mele : è un ottimo antidoto naturale al cattivo odore di frittura. Basta mettere a bollire una pentola con acqua e aceto accanto a quella della frittura per neutralizzare la puzza.

Limone: spremere il succo di un mezzo limone e metterlo vicino alla padella o mettere la buccia del limone direttamente nella padella con l'olio.

Prezzemolo: aggiungere un mazzetto nell'olio in fase di cottura

Chiodi di garofano, alloro o cannella : da aggiungere sempre in cottura al posto dell'aceto per un sapore meno pungente.

Fondi di caffè: conservateli in un piatto, assorbono gli odori di fritto.

Ricordatevi sempre di aprire le finestre e chiudere le porte, azionare l’aspiratore che si trova sopra i fornelli.

Voi unimamme cosa ne pensate di questi trucchetti? Li usate già?