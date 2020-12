Il Natale è alle porte e la corsa ai regali è sempre più irrefrenabile. Ecco allora qualche idea per tutte le mamme in attesa.

Come ben sappiamo questo Natale sarà molto diverso rispetto a quello a cui siamo abituati. Di solito le feste natalizie sono il sinonimo di giovialità, unione, famiglia e regali e spensieratezza.

Purtroppo questo Natale, a causa del Covid, si dovrà rinunciare a tutto ciò, nella speranza che l’estremo sacrificio possa frenare la diffusione del virus che ancora oggi miete tantissime vittime.

Nonostante la situazione, si può trovare un modo per stare vicino ai propri cari, magari inviando loro dei regali che possono aprire il giorno di festa.

L’articolo, infatti, nasce per dare varie idee per i regali indirizzati ad amiche o conoscenti in dolce attesa. Infatti ci sono tantissime cose che possono servire a una futura mamma e non per forza si tratta di dono costosissimi.

Ecco allora qualche idea.

I doni di Natale per mamme in attesa al di sotto dei 30 euro

Il vecchio detto “conta il pensiero” è sempre molto attuale e infatti questi regali non proprio costosissimi sono in realtà molto utili per tutte le donne incinte. Ad esempio una bella idea regalo e soprattutto utile può essere la cintura di sicurezza.

Si tratta di un cuscinetto che si mette sul sedile per agganciare facilmente la cintura della macchina, il vantaggio è che si poggia sotto l’addome quindi evita di stringere troppo.

Un altro regalo molto utile è anche la fascia che sostiene la pancia. Questa è molto comoda soprattutto quando la pancia inizia a crescere a dismisura e il peso inizia a farsi sentire con ripercussioni sulla parte lombare della schiena e sul nervo sciatico.

Spesso viene usata anche in caso di parto cesareo.

Altro regalo originale e che può piacere molto alla futura mamma è il kit per il calco del pancione. Tutti i materiali utilizzati sono dermatologicamente e tossicologicamente testati. È sicuro sia per la mamma sia per il bambino e può essere un ottimo modo per trascorrere un pomeriggio di divertimento e spensieratezza, ovviamente il tutto con le mascherine indossate!

Anche le bustine per il corredo sono davvero utili e una mamma in attesa potrebbe poi sfruttarle per mettervi dentro il corredo del bimbo, una volta che dovrà recarsi in ospedale per farlo nascere.

I regali di Natale per mamme in attesa tra i 30 e i 60 euro

Se invece desiderate spendere qualcosa in più perché magari si tratta di una vostra cara amica o di una parente affezionata, ecco quindi qualche consiglio.

Ad esempio una vestaglia e camicia da notte per il giorno del parto può essere molto utile. Ci sono tantissimi modelli, taglie e soprattutto colori, in modo tale da scegliere quella più consona alla mamma in questione.

Altra idea molto utile è ad esempio un trolley che la mamma potrebbe sfruttare proprio per il momento del parto e inseire dentro tutto ciò che le serve in quei giorni. Di certo un regalo davvero valido.

Dal momento che l’inverno è alle porte, si può optare anche per la scelta di un cappotto premaman, un capo estendibile che può accompagnare la futura mamma non solo in tutte le fasi della gravidanza, ma anche successivamente quando sarà il momento di ritornare in forma.

Un’idea poco conosciuta è quella delle cuffie prenatali, queste si possono poggiare sulla pancia in modo tale che il bimbo ascolti la musica o una canzone inserita. Un ottimo modo per far conoscere al piccolo i gusti musicali della mamma o del papà o addirittura anche la loro voce.

Infine anche qualche libro sulla gravidanza potrebbe essere sempre utile e soprattutto sciogliere vari dubbi che si hanno.

I regali di Natale per mamme in attesa intorno ai 100 euro

Uno dei più apprezzati è la collana “chiama angeli” o “richiamo degli angeli”, una lunga catenella che finisce sulla pancia e che tintinna. Il ciondolo ha un’antica tradizione e pare che aiuta a far calmare il piccolo.

La giacca porta neonato è un capospalla che consente alla mamma di tenere al calduccio il bambino, la giacca ha anche un cappuccio per proteggere ancora meglio il neonato.

Altra idea regalo utile e scaccia stress è la macchina che produce i rumori bianchi. Questa riproduce dei rumori rilassanti e riposanti come le onde del mare, per coinciliare il riposo e il relax e inoltre è sfruttabile anche dopo la nascita del piccolo.

Anche il cuscino per la gravidanza piacerà a tutte le quasi mamme. Si tratta di un lungo salsicciotto a forma di U sul quale la mamma può riposare meglio, alleggerendo il peso della schiena e del pancione.

Infine un’altra bella idea è quella del servizio fotografico con il pancione che però è molto più costosa, ma che potrebbe essere un bel momento da far vivere alle future mamme e futuri papà.

E voi unimamme che cosa pensate di regalare alle vostre amiche in dolce attesa?