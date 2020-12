By

Dopo “Il Collegio”, arriva su Rai Due il nuovo docu-reality per ragazzi “La Caserma” che piegherà anche il più indisciplinato dei partecipanti: ecco di cosa si tratta!

Dai produttori de “Il Collegio”, a partire dal 19 Gennaio approderà un nuovo reality su Rai Due: “La Caserma”. Come per “Il Collegio”, l’intento degli autori è quello di raccontare le nuove generazioni e i loro costumi.

A differenza del famoso docu-reality già alla quinta edizione e che accoglie ragazzini dai 14 ai 17 anni, i partecipanti di “La Caserma” saranno appartenenti ad un’altra fascia d’età: sono ammessi ragazzi, infatti, dai 18 ai 22 anni. Anche loro, come i colleghi de “Il Collegio” verranno catapultati in un’epoca lontana e in un habitat a loro estraneo.

Ma di cosa parlerà “La Caserma” e cosa dovranno fare i partecipanti? Scopriamolo subito!

La Caserma: dopo Il Collegio è in arrivo un nuovo reality

Anche in questo nuovo docu-reality, i ragazzi che parteciperanno saranno catapultati in un’epoca diversa dalla loro: i partecipanti si troveranno a dover vivere il lontano 1917, ai tempi della Prima Guerra Mondiale.

I partecipanti de “La Caserma”, dunque saranno costretti a vivere quotidianamente la dura vita militare in una caserma dei primi anni del Novecento, un format e un contesto assolutamente inediti per un programma televisivo.

I concorrenti dovranno dunque comportarsi come dei veri e propri soldati: dovranno seguire una dieta rigida, delle dure prove di coraggio e fisiche per la durata totale di sei settimane in cui sarà indispensabile rispettare anche tutte le regole imposte dai superiori.

La prima stagione di questo reality, in arrivo nei primi giorni di Gennaio, sarà girata completamente in un’ambientazione suggestiva a Levico, un piccolo centro in provincia di Trento.

I casting, inoltre, si sono conclusi nel mese di agosto: sono stati già scelti i 21 concorrenti che si ritroveranno a vivere un’ambientazione da Prima Guerra Mondiale.

E voi Unimamme siete scettiche o lo seguirete? Cosa ne pensate di questo nuovo format?