Il Decreto Natale anti-Covid annunciato da Giuseppe Conte per le feste: tutti i provvedimenti.

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è presentato in diretta tv la sera di venerdì 18 dicembre per annunciare le nuove norme anti-Covid contenute nel nuovo Decreto legge per Natale. La conferenza stampa è seguita al lungo vertice del Governo a Palazzo Chigi.

Alcuni provvedimenti erano stati già anticipati in giornata, con l’introduzione su tutto il territorio nazionale di una zona rossa nei giorni di festivi e prefestivi e una arancione in quelli feriali nel periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021.

Decreto Natale, Conte annuncia i provvedimenti per le feste

In conferenza stampa, Giuseppe Conte ha confermato le anticipazioni della giornata su zone rosse e zone arancioni.

Giorni di zona rossa: 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021. In questi giorni si esce di casa solo per ragioni di lavoro, necessità e salute. Si esce di casa con l’autocertificazione. Saranno chiusi negozi, i bar e i ristoranti.

Giorni di zona arancione: 28-29 -30 dicembre e 4 gennaio. In questi giorni resteranno ancora chiusi bar e ristoranti, mentre i negozi potranno aprire. Inoltre, ci si potrà spostare tra piccoli Comuni sotto i 5000 abitanti.

Altre limitazioni sono previste per le riunioni familiari nei giorni delle feste. Dalle ore 5 alle ore 22 è possibile ricevere in casa fino a 2 persone non conviventi, anche non parenti. Dal conteggio sono esclusi i minori di 14 anni. Quindi una famiglia con bambini di età sotto i 14 anni potrà fare visita a Natale a un’altra famiglia.

Sulle limitazioni agli spostamenti nei giorni di festa, Conte ha detto: “È una decisione non facile, sofferta: dobbiamo rafforzare il regime di misure necessarie per cautelarci meglio anche in vista della ripresa delle attività di gennaio”.

Il coprifuoco resta dalle ore 22 alle 5 del mattino del giorno seguente.

Il governo ha previsto dei ristori per gli esercizi commerciali, bar e ristoranti, che resteranno chiusi nei giorni delle feste. Sono stati stanziati 645 milioni di euro.

Conte ha giustificato le limitazioni agli spostamenti e le altre restrizioni con la necessità di contenere il contagio secondo le indicazioni del Comitato tecnico scientifico. Il premier ha ricordato che il problema della diffusione del virus non riguarda solo l’Italia ma anche gli altri Paesi europei.

Il Presidente del Consiglio ha sottolineato che “le misure del governo hanno funzionato grazie alla responsabilità dei cittadini“, riferendosi alla divisione del territorio nazionale in zone rosse, arancioni e gialle. “È un metodo che ci ha evitato il lockdown generalizzato – ha continuato -. Siamo partiti con il metodo a zone con RT a 1,7 e lo abbiamo riportato a 0,86, tanto che nei prossimi giorni tutte le Regioni possono diventare zona gialla”.

Al momento nessuna Regione italiana è zona rossa, mentre sono ancora arancioni: Abruzzo, Campania, Toscana, Valle d’Aosta e Provincia autonoma di Bolzano.

Nei prossimi giorni, tuttavia, Natale incluso, l’Abruzzo resterà ancora in zona arancione, perché l’ordinanza dell’11 dicembre che ha istituito il passaggio a quest’area di rischio (che prima era rossa) resterà in vigore fino al 26 dicembre e non sono previste nel frattempo altre ordinanze del ministro della Salute. Le ordinanze sulle zone di rischio, infatti, hanno una validità di 14 giorni. Per le altre regioni arancioni scadono il 20 dicembre.

Per il periodo natalizio, dunque, i colori delle regioni saranno quelli stabiliti dal nuovo decreto legge gli stessi per tutta Italia, eccetto l’Abruzzo

Il video della conferenza stampa di Giuseppe Conte del 18 dicembre 2020



Che ne pensate di queste misure per Natale unimamme?