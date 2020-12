Nuovo dpcm Natale 2020: i provvedimenti

Le nuove disposizioni su come si dovrà vivere il periodo delle feste natalizie.

Unimamme, sappiamo che molti di voi attendono con ansia di conoscere il verdetto del governo circa le prossime festività per sapere come organizzarsi.

Natale: cosa potremo fare e cosa no

Naturalmente sappiamo già da tempo che non potrà essere un Natale come tutti gli altri, questo per limitare i contagi in un periodo dell’anno molto delicato, quando la seconda ondata del Covid non si è ancora arrestata.

Al momento è ancora in corso una riunione tra Giuseppe Conte i capi delegazione della maggioranza

Le misure da adottare prevedono che l’Italia sarà zona rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio. Gli altri giorni non festivi o prefestivi sarà zona arancione.