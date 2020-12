Matrimonio a Prima Vista, Nicole racconta i momenti mai andati in onda

Dopo l’esperienza di Matrimonio a Prima Vista Italia, Nicole Soria ha risposto ad alcune delle domande che gli sono state poste dai fan su Instagram, raccontando alcune verità sulla sua esperienza e i momenti mai andati in onda.

Ecco tutte le verità di Nicole e le domande a cui non ha mai dato una risposta.

Matrimonio a Prima Vista, Nicole ha raccontato tutta la verità

In un’intervista caricata sul suo canale Youtube, Nicole Soria, il volto della scorsa edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia, ha risposto per la prima volta alle domande – anche scomode – che le sono state poste dai follower in queste settimane.

Alcuni momenti mai andati in onda sono stati raccontati, tra cui il preferito di Nicole: “Qualcosa che non è andato in onda ma che ricorderò per sempre di Matrimonio a Prima Vista è stata l’ultima volta che Andrea è stato a casa mia. Dopo la scelta stavamo salendo insieme a casa ed è un momento che ho fissato in mente“.

Il più bel ricordo della donna con Andrea risale a poco dopo il matrimonio quando, prima di partire per la luna di miele entrambi avevano una grande voglia di conoscersi. Tuttavia, la produzione li ha separati durante il tragitto e i due si sono lasciati senza sapere altro che i propri nomi. “La prima vera chiacchierata l’abbiamo fatta dopo il primo bacio“, ha raccontato l’ex protagonista.

Non ha rimpianti Nicole, che ha anche raccontato della prima volta che ha incontrato Giorgia e Sitara. Le tre protagoniste di Matrimonio a Prima Vista Italia, infatti, si sono conosciute per la prima volta a Febbraio 2020 :”Ho visto Giorgia per la prima volta a Febbraio e ho subito pensato che fosse una bellissima ragazza con un grande animo“.

La donna ha parlato anche di Sitara, dicendo che l’ha sempre incuriosita a causa della sua personalità forte e spigliata. “Ce l’ho con lei solo per il modo in cui mi ha trattata, non per la sua relazione con Andrea“, ha specificato.

“Grazie a questa esperienza ho imparato tantissime cose su di me. La partecipazione a Matrimonio a Prima Vista mi ha lasciato una grande consapevolezza su quali sono i miei limiti e di come posso superarli. Consiglio a tutti coloro che sono incuriositi a partecipare ai casting, a mettersi in gioco“, ha così concluso Nicole.

E voi Unimamme, avete seguito le vicende dei protagonisti di Matrimonio a Prima Vista Italia? Cosa ne pensate?