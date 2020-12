L’Italia tiene il fiato sospeso per sapere che cosa la attende in queste Feste di Natale: quando sciogliere i dubbi Conte?

Che Natale ci aspetta? Ce lo chiediamo tutti e, con il passare delle ore, in modo sempre più pressante e insistente, anche con un pizzico di timore.

Da giorni girano voci su un nuovo lockdown per le Feste, un po’ su esempio tedesco, ma ad oggi ancora nessuna notizia ufficiale giunge a confermare o smentire le chiacchiere.

L’attesa però ora pare quasi finita: Conte infatti sta per tornare in diretta.

Quando parlerà il premier Conte?

L’ipotesi più probabile pare esser ancora quella di una zona rossa nei festivi e prefestivi, dal 24 al 27 dicembre, il 30 e 31 e il 5 e 6 gennaio o per l’intero periodo fino al 3.

Ad esser ancora oggetto di discussione sono invece a quanto si dice le deroghe al divieto di spostamento, in particolare per consentire ai nonni o comunque a congiunti non conviventi – non più di due – di unirsi ai familiari per il cenone.

A tal proposito avrebbe dichiarato il sottosegretario all’Interno, Carlo Sibilia:

«Dobbiamo lavorare su messaggi chiari, senza deroghe e deroghette sennò si annacqua anche la possibilità di far fare i controlli, io devo dare indicazioni chiare alla polizia e ai carabinieri. L’ipotesi sul tavolo è questa: dal 24 al 27 dicembre Italia zona rossa, dal 28 al 30 Italia zona arancione e dal 31 dicembre al 3 gennaio zona rossa»

Pare che dunque si sia quasi giunti a una conclusione e così già questa sera o, più probabilmente, domani il premier Conte potrebbe andare in diretta con una delle sue oramai famosissime conferenze stampa.

In tale sede dovrebbe anche esser affrontato lo spinoso tema dei ristori: in molti, in primis Matteo Salvini, insistono infatti affinché ristoratori, negozianti e tutti coloro che subiranno notevoli perdite per tali nuovi provvedimenti siano rimborsati attraverso bonus e affini quantomai urgenti.

Oramai manca fortunatamente poco e tutti questi nodi potranno esser sciolti nel giro di 24 ore: sarà un Natale in solitaria? Arriveranno veri aiuti e saranno sufficienti? Staremo a vedere.