30 ore di dolore per aiutare il figlio: il grande gesto di un papà

Un papà si è fatto un tatuaggio molto particolare per aiutare il figlio di 8 anni.

Unimamme, oggi vi raccontiamo l’incredibile storia di un papà e del suo bambino.

Padre e figlio con gli stessi segni: la storia

Derek Prue senior, un papà canadese, ha un figlio di otto anni a cui ha fatto una splendida sorpresa.

Il papà del bambino si era accorto che il figlio indossava sempre una maglietta quando entrava in acqua, perché ha una grossa voglia sul petto.

“Ho capito che era molto timido riguardo ad essa, l’ho notato da come reagiva” ha spiegato il padre, Derek senior. Un giorno la mamma del piccolo gli ha chiesto di poter fare una foto alla voglia, il bambino si è un po’ insospettito, ma di certo non poteva immaginare cosa avesse in serbo per lui il papà.

Papà Derek si è recato da un tatuatore per replicare, sul proprio petto, la stessa voglia del figlio. Questa vicenda ci ricorda un po’ quella di un altro papà che si è fatto fare un tatuaggio per non far soffrire il figlio.

L’uomo però non sapeva che sarebbe andato incontro a un’operazione lunghissima e persino dolorosa. L’artista tatuatore Tony Gibbert, proprietario dello studio Juicy Quill, che ha aiutato questo papà ha commentato: “è stato doloroso”.

This heroic dad got a tattoo of his son’s birthmark to make him feel less alone pic.twitter.com/tOXQWcIVqf — NowThis (@nowthisnews) December 17, 2020

Papà Derek ricorda la prima sessione “ricordo di essere arrivato, essermi steso e dopo tre o quattro ore ero: “allora abbiamo quasi finito?“, Tony mi ha ha risposto ” si, abbiamo quasi finito, il contorno”. L’uomo ha aggiunto su CBC: “sono felice di non aver saputo quanto ci sarebbe voluto”.

Per replicare la voglia del figlio ci sono volute esattamente 30 ore. L’artista Tony Gibbert è stato felice di aver partecipato a questo progetto: “è incredibile essere in grado di confortare tuo figlio in quel modo, cambia davvero il modo in cui lui si sente nei confronti di se stesso”.

Papà Derek non si aspettava certo che il processo durasse così tanto “è stato lungo, io credevo che ci sarebbe voluta solo qualche ora”.

Un giorno, mentre il bambino giocava nella piscina con la sorella è stato chiamato dal papà, all’inizio di questo mese. Il piccolo ha guardato il padre e ha sgranato gli occhi: Derek Prue senior aveva un tatuaggio uguale alla sua voglia.

“Ero felice e un po’ confuso, non sapevo che l’avrebbe fatto” ha confessato il bimbo. Quando la mamma, Shanel, gli ha chiesto se da quel momento sarebbe andato in piscina senza la maglietta il piccolo ha risposto che l’avrebbe fatto.

“Ogni volta che c’è papà posso togliermi la maglietta”. Per il papà questa è la ricompensa per il tempo speso e il dolore. “Adesso avremo gli stessi segni per tutta la vita”.

Unimamme, voi cosa ne pensate di questa vicenda?