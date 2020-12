“Loredana Berté ha poca umanità”: il papà di Giorgia lancia una dura accusa

Polemica tra uno dei partecipanti di The Voice Senior edizione 2020 e una coach dello show.

Venerdì 18 novembre alle 21.25 su Rai Uno abbiamo assistito alla semifinale di The Voice Senior, talent musicale figlio di The Voice.

The Voice Senior: polemiche dopo la semifinale

A seguito di quest’ultima puntata e dell’eliminazione di un concorrente, è nata una polemica sui social.

Questa sera è prevista la grande finale del programma a cui sono giunti 8 concorrenti. Tra di loro però non vedremo Giulio Todrani, padre della cantante Giorgia. Todrani si è rivelato un ottimo performer.

Il padre di Giorgia lo ha dimostrato partecipando a questo show condotto da Antonella Clerici sui cantanti over 60. Todrani, aveva colpito molto i giudici nel corso delle blind auditions grazie appunto alla sua voce e alla sua notevole tecnica, sorprendendo, successivamente, tutti, con la rivelazione della sua parentela.

L’ultima esibizione di Todrani si è svolta in collegamento da casa, perché il concorrente era risultato positivo al Covid – 19. L’uomo ha cercato di strappare l’accesso alla finale con It’s Not Unusual di Tom Jones, purtroppo, nonostante l’esibizione fosse piaciuta ai coach Al Bano e Loredana Bertè, non è stato promosso allo step successivo.

In modo particolare Loredana Bertè gli ha preferito un altro concorrente. Todrani però ha avuto da ridire, non sull’eliminazione, ma sul comportamento della sua coach. Ecco che cosa ha scritto sul suo account Twitter: “cara Loredana tu sai benissimo tutti i miei problemi che ho avuto io e la mia famiglia con il Covid dal 6 novembre al 5 dicembre, e in 30 giorni mi sarei aspettato da te almeno 1 telefonata per sapere come stavo, al telefono non ti contagia il covid e anche per consigli sul pezzo“.

Todrani ha aggiunto: “la mia delusione nei tuoi confronti è per la tua poca umanità ignorando un artista che ti aveva scelto come coach e aveva avuto fiducia in te il 29 ottobre e il 5 dicembre le prime parole che ho sentito da te in collegamento Skype,che comunque partivo penalizzato”.

La cantante aveva commentato la semifinale via social, dedicando un pensiero a Todrani: “Giulio mi spiace, sei unico e ti auguro di riprenderti presto”. Todrani a sua volta ha ribattuto: “Cara Loredana, dispiace molto più a me. Hai leso la mia professionalità“. Evidentemente il padre di Giorgia non ha ancora perdonato la sua coach.

Unimamme, voi cosa ne pensate di questa scaramuccia? Avete seguito The Voice Senior?