Ragazzino sventa furto in casa mettendo i ladri in fuga. Il fatto è accaduto in Puglia.

Un ragazzino coraggioso ha sventato un furto in casa mentre la mamma era fuori per lavoro.

Il fatto è accaduto in Puglia, a Maglie, in provincia di Lecce. Il ragazzino, uno studente di 15anni, era in casa a seguire le lezioni a distanza della sua scuola, quando si è accorto di qualcosa di strano. Ecco cosa è successo

Ragazzino sventa furto in casa mettendo i ladri in fuga

Uno studente di 15 anni era solo in casa e stava seguendo le lezioni con la didattica a distanza (DAD), la mamma era appena uscita per andare al lavoro, quando lo studente si è accorto che qualcosa non andava.

Il 15enne stava seguendo dal suo computer le lezioni di matematica del secondo anno del liceo Scientifico Da Vinci di Maglie. Ha chiesto all’insegnante il permesso di allontanarsi per andare in bagno e in quel momento ha sentito abbaiare il suo cane in modo insistente. Lo studente si è affacciato alla finestra per controllare e in quel momento ha notato due uomini incappucciati che erano entrati nel giardino di casa. Erano due ladri.

Il 15enne si è messo a urlare e i ladri sono scappati. Forse pensavano che in casa non ci fosse nessuno, dopo aver visto la madre dello studente uscire di casa per andare al lavoro. Il fatto che il ragazzino fosse in casa in quel momento ha sventato un furto che avrebbe rovinato il Natale alla famiglia. Per il 15enne deve essere stato comunque un grosso spavento ma grazie alla sua prontezza i ladri si sono dati alla fuga. Molto peggio sarebbe stato trovarseli di fronte in casa, nel caso fossero riusciti a entrare scassinando la porta o una finestra.

LEGGI ANCHE: CESENA, FURTI A SCUOLA: I BAMBINI SCRIVONO UNA LETTERA AI LADRI

I ladri evidentemente non sapevano che gli studenti delle scuole superiori seguono le lezioni da casa da oltre un mese, a seguito delle misure di prevenzione anti-Covid adottate dal governo.

Mentre il ragazzo metteva in fuga i ladri, dall’altra parte dello schermo i suoi compagni di classe e la sua insegnante assistevano alla scena in diretta, senza poter intervenire. La professoressa di matematica del 15enne non ha mancato, tuttavia, di esprimere la sua solidarietà allo studente.

“Al ragazzo e alla sua famiglia va la solidarietà dei suoi compagni e della sua docente di Matematica e di tutti i suoi professori“, è il messaggio della professoressa De Donno allo studente, riportato dal Quotidiano di Puglia. “Non ho potuto fare molto e ho sentito l’impotenza di questa situazione. L’unica cosa che ci resta da fare è la vicinanza e il calore che tutti noi docenti gli dimostriamo, che non sono un superfluo ma l’unico modo per accompagnare un alunno nel percorso della conoscenza, conquistandoci la sua fiducia e infondendogli il nostro amore per la materia”.

Il 15enne ha ringraziato per il messaggio di solidarietà, nel frattempo è stato visitato da un medico per verificare il suo stato di salute dopo lo shock subito.

Che ne pensate unimamme di questa vicenda? Siete tranquille quando lasciate i vostri figli a casa a seguire le lezioni con la didattica a distanza?