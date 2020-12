Come è diventato Hope, il bambino “stregone” trovato 5 anni fa da una donna in Nigeria, in stato di completo abbandono, nudo, denutrito, disidratato e con la pancia piena di vermi?

Ricorderete senz’altro la storia di questo bambino sopravvissuto per 8 mesi per strada, dopo che la famiglia lo aveva abbandonato perché accusato di stregoneria. La foto della donna che gli dava un po’ di acqua da una bottiglietta ha fatto letteralmente il giro del mondo.

“Era della taglia di un bimbo piccolo, il mio corpo si è gelato quando l’ho visto. Ero diventata mamma 20 mesi prima e ho pensato al mio bambino questo ho visto questo piccolo. In quel momento mi è stato subito chiaro che avrei lottato con tutte le mie forze per farlo sopravvivere” ha raccontato Anja Ringgren Loven.

Per anni abbiamo continuato a seguire le sue vicende, condividendo le immagini di lui dimesso dall’ospedale, di lui dopo un anno, di lui che andava a scuola, i video in cui giocava con gli altri bambini del centro per bambini che lo accolto.

Oggi Hope ha 7 anni ed è irriconoscibile. E il merito è dell’associazione fondata da questa donna, Anja Ringgren Loven, nominata nel 2016 la persona migliore dell’anno, in grado di ispirare milioni di persone, battendo personaggi come Papa Francesco, il Dalai Lama e Barack Obama.

Land of Hope: il luogo in Nigeria dove Anja Ringgren Loven salva i bambini accusati di stregoneria

Quando vi abbiamo raccontato la storia di questa incredibile mamma di un bambino che ha deciso di dedicare la sua vita ai bambini nigeriani, vi abbiamo spiegato che in Nigeria purtroppo molti bambini vengono torturati e uccisi, nonostante la legge vieti di considerare i bambini “stregoni”.

Grazie alla forza virale della foto di Anja e Hope in tantissimi hanno deciso di finanziare l’opera della sua associazione e del suo progetto “Land of Hope“, tant’è che negli anni la loro casa orfanostrofio si è allargata, includendo anche una clinica, e permettendo ai bambini ospitati di studiare e sperare in un futuro diverso.

I bambini di Land of Hope non sono destinati all’adozione, ma ad educare le comunità locali. L’associazione infatti ha come scopo quello di aiutare la gente del posto a comprendere che la loro cultura basata su supertizioni, magia nera e stregoneria, conseguenza di ignoranza e povertà, deve cambiare per il futuro dei bambini.

Per farlo l’associazione è in costante ricerca di fondi, quindi se volete anche voi aiutarla potete seguirli su Instagram o Facebook o effettuare donazioni direttamente sul loro sito.

Hope: le immagini della trasformazione da “bambino stregone” a piccola stella

Se avete dubbi sulla sulla capacità di questa donna e della sua associazione, guardate il cambiamento di Hope: semplicemente incredibile!

Anja condividendo le foto di Hope ha scritto:

“Tra 40 giorni esatti festeggeremo i 5 anni da quando Hope è stato salvato. Per essere precisi Hope è stato salvato il 30 gennaio del 2016.

Non posso aspettare 40 giorni per condividere queste foto di Hope 😂. E’ così tenero e bello. 😍

L’altra settimana Hope è stato il paggetto al matrimonio dei nostri responsabili della formazione e Hope brillava come una piccola stella. 🌟🌟

Guardando indietro, è difficile credere che sono già passati 5 anni. Ricordo il giorno in cui abbiamo salvato Hope come fosse ieri.

E come la maggior parte di voi sa ho il nome HOPE tatuato sulle mie dita. Un tatuaggio che ho fatto tanti anni fa ancor prima di viaggiare in Nigeria. Ciò perché per più di 10 anni anni ad oggi questa è stata la mia missione nella vita: Help One Person Everyday (Aiutare Una Persona Al giorno): HOPE 🌟

Molti di voi hanno seguito il nostro lavoro da quando abbiamo salvato Hope e possono testimoniare la sua incredibile trasformazione. E’ un SOPRAVVISSUTO e un giorno sarà grande abbastanza da viaggiare nel mondo e raccontare la sua storia.

Vi dobbiamo tutto, followers, sponsors, supporters e membri. 🌟”

Foto davvero che scaldano il cuore.

Non solo stregoneria, ancheHIV: la storia di Saviour

Naturalmente Hope non è l’unico bambino salvato e rinato grazie ad Anja e dalla sua associazione, sono tanti, come potete vedere da queste foto pubblicate il 17 dicembre che mostrano l’incredibile trasformazione di un altro bambino, di nome Saviour.

“Un anno fa esatto siamo stati chiamati per un caso serio. Un bambino è stato visto per strada e si trovava in condizioni pericolose per la vita. E’ stato poco prima di Natale e noi eravamo presi dalle decorazione di Land of Hope per la nostra grande feste di Natale e improvvisiamo abbiamo dovuto affrettarci e prepararci per una missione di salvataggio.

Quando abbiamo trovato Saviour era molto dolorante. Non ero nemmeno sicura che sarebbe sopravvissuto. Quando ho fatto rapporto giornaliero sul suo salvataggio ho scritto: “le sue condizioni sono critiche” e ciò perché eravamo preoccupati dal suo caso.

Saviour era risultato positivo all’HIV e quando sono infettati la maggior parte dei bambini in Africa muore entro l’anno a causa della mancanza di cure.

9 bambini su 10 di età tra 0-19 anni che vivono con l’HIV sono in Africa e uno dei modi migliori di combattere lo stigma e potenziare le persone positive all’HIV è PARLARE apertamente e onestamente.

Per molti anni abbiamo educato i nostri bambini sull’AIDS e loro sanno che l’HIV non rende pericolose le persone e insieme al nostro personale loro sono in prima linea a scuola per illuminare i loro compagni di scuola nel non discriminare le persone che sono positive all’HIV.

Come ha detto Nelson Mandela: ′′ Diamo pubblicità all’HIV / AIDS e non nascondiamolo, perché questo è l’unico modo per farlo sembrare una malattia normale “.

Saviour è stato salvato in tempo e le cure urgenti che gli abbiamo riservato gli hanno salvato la vita. Oggi, un anno dopo il suo salvataggio Saviour è un bambino molto forte e felice. Ama andare a scuola e giocare a calcio.

Saviour si sta godendo così tanto la sua nuova vita a Land of Hope dove è costantemente circondato da amore, cura e protezione grazie a tutti per il vostro fantastico supporto.”

Oltre alle storie di Hope e di Saviour, Anja ne ha tantissime da raccontare e tutte che dimostrano come l’amore possa letteralmente salvare vite. Poi se si parla di bambini ancora meglio.

Unimamme, voi conoscevate questa storia? Che ne pensate? Seguirete le vicende di questi bambini?