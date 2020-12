Bomba calda al cioccolato: la ricetta facile e golosa

Ecco la ricetta per la famosa bomba calda al cioccolato che fa gola ai grandi ed ai piccini. Perfetta per una merenda super golosa.

Unimamme vi è mai capitato di vedere sui social i video di quelle “bombe di cioccolato” che una volte messe in una tazza piena di latte caldo si sciolgono per creare una bevanda super golosa anche i marshmallow?

Una vera bontà, ma non è solo per i pasticceri più esperti, possiamo farla anche in casa con pochi e semplici ingredienti. Una bella sorpresa da fare ai vostri bambini che di sicuro gradiranno, non solo loro.

Di recente una mamma influencer di Melbourne, Australia, Chantel Mila, ha pubblicato sul suo profilo Tik Tok il video di come le prepara a casa per fa felici i suoi bambini: “Le bombe di cioccolata calda sono deliziose, quindi yum ed i miei figli le adorano”.

Bomba calda al cioccolato: una vera goduria

Ecco la ricetta per preparare le famose e tanto desiderate “hot cocao bombs”, le sfere di cioccolata con polvere di cacao e piccoli marshmallow. I passaggi sono abbastanza semplici, ma vi dovrete procurare uno stampo in silicone per semisfere. In commercio, nei negozi o anche sui siti online, ce ne sono di vario tipo e di vari dimensioni, per questa preparazione uno con diametro delle sfere di 7 cm è perfetto se usate dei marshmallow grandi (quelli che si trovano più facilmente) in caso potete fare anche con stampi più piccoli, ma ricordatevi di ridurre le dosi.

Tempo di preparazione: 30′

Tempo di cottura: ′

INGREDIENTI per due sfere

100 g cioccolato fondente

1 bustina di preparato per cioccolata calda o del cacao in polvere per evitare di mettere lo zucchero già presente nei marshmallow

8 marshmallow

Ingredienti per la decorazione (facoltativa ed a piacere)

40 g di cioccolato bianco

caramello salato

400 ml di latte

Preparazione

Per preparare questo dolcetto come prima cosa si inizia a sciogliere il cioccolato, lo si può fare sia a bagnomaria, ma anche usando in microonde per fare prima. Una volta che il cioccolato è sciolto lo si versa negli stampini a semisfera di silicone avendo cura di arrivare a coprire anche i bordi.

Adesso si mettono in frigorifero per 20-30 minuti o fino a quando il cioccolato non si sarà solidificato. Se fate uno strato di cioccolato troppo spesso ci vorrà più tempo per solidificarsi, ma anche più tempo per sciogliersi alla fine nel latte caldo. Una volta che le semisfere sono pronte si tolgono dallo stampo, facendo attenzione a non romperle e si scaldano i bordi su di una padella calda e una metà la si riempie con il cacao in polvere ed i marshmallow. Chiudere con l’altra metà facendo combaciare bene i bordi e poi mettere in frigorifero per altri 20 minuti.

Nel frattempo si prepara la decorazione e si riscalda il latte versandolo in due tazze nelle quali si aggiungeranno anche le sfere. Ecco, la magia avviene, il cioccolato si scioglierà e non vi resta che dare una bella mescolata e gustare ancora caldo. Sono buonissime.

Voi unimamme le farete? Possono essere preparate anche in anticipo e poi conservate in frigorifero ed usate per una colazione o merenda davvero golosa.