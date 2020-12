Il cane più adatto se si ha un bambino? Non crederete ai vostri occhi!

Qual è il cane più adatto se si ha un bambino? Da sempre questa domanda è il cruccio dei genitori che vorrebbero coniugare la presenza dell’amato fido alla sicurezza del proprio bambino.

Gli esperti del settore hanno finalmente svelato la razza di cane ideale se in casa si ha un bambino e se si vuole un cane che possa anche fornire protezione.

La compagnia del fidato amico a quattro zampe è, infatti, il regalo migliore che un genitore possa fare al proprio figlio ma anche alla propria famiglia. L’amore che si riceve dal cane è introvabile altrove.

La presenza di un cane in famiglia, inoltre, aiuta anche il processo di sviluppo e di educazione del bambino: la sua idea di affetto e di lealtà sarà condizionata in positivo da questa esperienza.

Ma qual è il cane di razza più indicato in una casa con bambini in cui non i vuole rinunciare alla sicurezza (ma anche alla protezione) ? La risposta vi lascerà sbalorditi!

Ecco il cane più adatto a un bambino: un’incredibile sorpresa!

Gli esperti hanno lanciato una notizia incredibile: il cane ritenuto più aggressivo e il più temuto è in realtà una creatura docile ed estretamente affettuosa per i bambini.

Il cane in questione è il dobermann, da sempre ritenuto un cane per la protezione per la casa è, in realtà, un ottimo amico per i bambini.

La razza, infatti, è nota per mostrare un’incredibile fedeltà nei confronti del padrone. Il dobermann sa proteggere il padrone in caso di aggressione da parte di un malvivente ma sa anche essere un compagno incredibilmente docile e affettuoso per i piccoli abitanti della casa.

Docili e incredibilmente affettuosi, questi cani sono dolcissimi e incredibilmente affettuosi: non c’è motivo per cui temere la preseza di un dobermann in casa in presenza di bambini.

Ovviamente, c’è una doverosa precisazione: è importante adottare il cane da cucciolo e sottoporlo ad una ferrea educazione. Qualsiasi sia la sua razza, infatti, se al cane viene insegnato ad amare, a non temere e a rispettare, il compagno a quattro zampre diventerà docile e mai aggressivo.

L’amore si insegna con altro amore e con un comportamento gentile ma ferreo il cane diventerà il migliore amico anche dei più piccoli!

E voi Unimamme, avete dei cani? Che ne pensate?