Oggi 24 dicembre si festeggia l’onomastico di Giacobbe. Scopriamo il significato del nome e la storia del santo ricordato oggi.

Il nome deriva dall’ebraico Jaakob e significa “il soppiantatore“, ossia colui che prende il posto di qualcun altro.

Chi porta questo nome è una persona ambiziosa ma spesso insoddisfatta. Molto intelligente e fantasiosa, fedele agli affetti.

Varianti del nome:

Jago

I simboli associati al nome sono:

numero fortunato: 4

colore: rosso

pietra: rubino

metallo: rame

Il Santo del Giorno: San Giacobbe Patriarca

Per quanto riguarda il santo, il 24 dicembre si festeggia San Giacobbe Patriarca, che è uno dei Padri dell’Ebraismo, soprannominato anche “Israele” in quanto “lottò col Signore e vinse”.

Giacobbe è figlio del patriarca Isacco e Rebecca. La donna, essendo sterile, rimane incinta di due gemelli in età avanzata per le preghiere del marito.

Esaù e Giacobbe nascono e crescono nella Terra di Canaan. Giacobbe vuole il diritto di primogenito dal padre e secondo il racconto della Genesi lo ottiene con l’inganno. Il padre oramai anziano non lo riconosce sotto una pelliccia e immagina sia Esaù, assente momentaneamente dal villaggio. Poiché secondo le antichissime regole, la benedizione una volta data non può essere ritirata, Esaù decide di vendicarsi e di ucciderlo.

La mamma Rebecca, per salvare il suo preferito Giacobbe, lo invia nella Terra di Paddan-Aram, nella casa di suo padre e di suo fratello. In questo modo lo allontana dalla vendetta di Esaù e gli permette di trovare una moglie di un altro clan, in osservanza della legge della “endogamia” secondo la quale non si possono sposare donne di altre tribù al fine di preservare la discendenza del proprio clan. Giacobbe parte con la benedizione di Isacco verso la città di origine di Abramo, Isacco e Rebecca, mentre Esaù rimane e si sposa con donne del luogo.

Giacobbe secondo le scritture muore alla veneranda età di 130 anni.

Unimamme se avete deciso di chiamare così tuo figlio, auguri di buon onomastico!