Il nuotatore Filippo Magnini su Instagram dà un annuncio molto triste proprio alla vigilia di Natale.

Unimamme, il nuotatore Filippo Magnini è diventato papà per la prima volta solo 3 mesi fa.

Filippo Magnini in una situazione difficile: l’annuncio sui social

Fin dall’inizio della gravidanza è sempre stato entusiasta di questo cambiamento nella sua vita. Infatti ha postato diverse immagini sul suo profilo Instagram, insieme alla sua piccola Mia, avuta dalla showgirl Giorgia Palmas.

“Il ruolo da papà è la cosa più bella del mondo: non avevo mai provato niente di simile” aveva detto pochi mesi fa.

Purtroppo però, ora qualche nuvola si affaccia all’orizzonte di questa bella famiglia composta da Magnini, Giorgia Palmas, sua figlia Sofia di 12 anni e la piccola Mia.

Ieri Magnini ha dato un preoccupante annuncio su Instagram. Ecco che cosa ha scritto: “purtroppo oggi sono risultato positivo al Covid-19. Ho usato ogni precauzione per evitare il contagio ma non è bastato. Ora la preoccupazione più grande è per la mia famiglia 🙏🏼❤️ spero di non aver contagiato nessuno“.

Magnini prosegue dichiarando di essersi messo subito in isolamento e che ha voluto rendere pubblica la sua situazione per far sì che le persone che sono entrate in contatto con lui possano prendere i necessari accorgimenti.

Infine ha aggiunto: ” questo Natale sarà strano. Il solo pensiero di non poter tenere in braccio mia figlia per almeno i prossimi 10gg mi angoscia. Non poter coccolare il mio cuore @giopalmas82 mi rende triste ma non è concesso mollare. Adesso inizia il mio percorso verso il superamento di un’altro ostacolo”.

Il suo messaggio ha ottenuto 32 mila Like e 1344 messaggi, di cui tanti di sostegno. La sua compagna, Giorgia Palmas, ha risposto subito: “amore, passeremo anche questa”.

Non è stata però solo la Palmas a farsi sentire per incoraggiare lo sportivo, anche altri amici e colleghi sono intervenuti. Aldo Montano ha scritto: “ci sono passato anch’io, devi solo avere pazienza“, Salvatore Esposito aggiunge: “ti mando un abbraccio, guagliò”. Elena Barolo ha commentato: “Filoooooo! Siamo tutti con te!!!“, Debora Villa: “tieni duro Filo”, Franco Bortuzzo: “devi proprio provarle tutte e vincere come sempre”.

Insomma, tanta solidarietà per un campione che ora affronta una nuova sfida.

Unimamme, voi cosa ne pensate delle parole di Magnini?